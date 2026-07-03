快訊

高教地震／土博撐起私大半邊天 背後是「拚命產出」血淚史

台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛

世足賽／C羅淘汰賽首進球+拉莫斯絕殺 葡萄牙絕處逢生晉級16強

聽新聞
0:00 / 0:00

英國當年強制未婚媽媽交出幼兒 英相代表國家道歉

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天為數十年前一項「強制收養」制度向受害女性正式道歉。當年未婚媽媽在產後被迫與孩子分離，受害幼童估計約有18萬5000人。

施凱爾代表國家社會與政府，為這個帶來終身創傷的制度致歉。他形容受害者所經歷的一切是「我們歷史上的污點」。

施凱爾在國會表示：「我代表全國每一個人，向所有受影響的人說：我們深表歉意，並對此感到極度傷痛。」

他說：「國家沒能保護母親、兒童與家庭免受傷害，對於這個系統性的失敗，我由衷致歉。」

在1949年至1976年間，英國政府和基督教會建立一套制度，讓未婚生子的媽媽羞辱地被迫交出幼兒，以符合當時社會規範。

英國國教會（Church of England）上月已公開道歉，承認曾參與營運所謂的「母嬰之家」，當年的未婚媽媽在懷孕期間或產後，在違背意願下被送進母嬰之家，最終與孩子分離。

英國國會「聯合人權委員會」（JCHR）在2022年已認定，政府對未婚媽媽及孩子未受保護，「應負最終責任」。4年之後，愛爾蘭和澳洲為此致歉，如今英國政府跟進道歉。

施凱爾表示，政府將投入400萬英鎊（約新台幣1億7052萬元），協助民眾查詢領養紀錄，補助一些協助尋親的中介服務，並支持口述歷史及相關研究，以記錄這一制度究竟有多少長期影響。

施凱爾今天稍早於唐寧街首相官邸，與受影響母親及其子女見面。

他說：「你們從來不應感到羞恥。真正該感到羞恥的是我們、是國家，以及所有要為此事負責的人。」

英國 施凱爾 國會

延伸閱讀

好讀周報／英國首相不好當！10年6位下台…施凱爾請辭 學者點深層結構問題

辛翠玲／脫歐十年：英國政治變與不變

世界盃男籃／蘇文儒國手夢落空 籃協道歉坦言報名疏失

維持出生公民權 華人月子產業：影響有限、生美寶已非主流

相關新聞

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

美國試圖以解凍部分伊朗遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

一條髮圈讓哈蘭德奔跑90分鐘「丸子頭」都不亂！KKNEKKI如何從球場爆紅？

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！

加密幣狂賺超過10億美元！川普稱「不知道」投資細節 還扯中國競爭

美國總統川普2日接受CNBC主持人柯能（Joe Kernen）專訪，為年度財務報告揭露他靠加密幣狂賺超過十億美元一事辯護，並表示美國必須在加密幣領域保持領先，否則中國將會接手，就像人工智慧（AI）一樣。

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

美國試圖以解凍部分伊朗遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

美國建國250年迎來失序民主 重塑台灣與北京地緣賽局

聯合報「全球瞭望」創刊兩周年，推出「美國建國250周年」系列專題，專訪諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓森（James A. Robinson）與新加坡前駐聯合國大使馬凱碩，數位版精選專題內容，從制度與歷史深入剖析美國民主危機的結構性根源，以及民主逆流席捲全球的深層邏輯，並帶讀者從另一個視角洞悉美國孤立與干預的不同面向。

鎧俠向AI資料中心送樣332層新一代BiCS快閃記憶體 擴廠應戰三星、美光

鎧俠（Kioxia）已開始向AI資料中心業者送交新一代BiCS快閃記憶體晶片樣品，希望在這個獲利豐厚的市場擴大市占。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。