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英國當年強制未婚媽媽交出幼兒 英相代表國家道歉
英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天為數十年前一項「強制收養」制度向受害女性正式道歉。當年未婚媽媽在產後被迫與孩子分離，受害幼童估計約有18萬5000人。
施凱爾代表國家社會與政府，為這個帶來終身創傷的制度致歉。他形容受害者所經歷的一切是「我們歷史上的污點」。
施凱爾在國會表示：「我代表全國每一個人，向所有受影響的人說：我們深表歉意，並對此感到極度傷痛。」
他說：「國家沒能保護母親、兒童與家庭免受傷害，對於這個系統性的失敗，我由衷致歉。」
在1949年至1976年間，英國政府和基督教會建立一套制度，讓未婚生子的媽媽羞辱地被迫交出幼兒，以符合當時社會規範。
英國國教會（Church of England）上月已公開道歉，承認曾參與營運所謂的「母嬰之家」，當年的未婚媽媽在懷孕期間或產後，在違背意願下被送進母嬰之家，最終與孩子分離。
英國國會「聯合人權委員會」（JCHR）在2022年已認定，政府對未婚媽媽及孩子未受保護，「應負最終責任」。4年之後，愛爾蘭和澳洲為此致歉，如今英國政府跟進道歉。
施凱爾表示，政府將投入400萬英鎊（約新台幣1億7052萬元），協助民眾查詢領養紀錄，補助一些協助尋親的中介服務，並支持口述歷史及相關研究，以記錄這一制度究竟有多少長期影響。
施凱爾今天稍早於唐寧街首相官邸，與受影響母親及其子女見面。
他說：「你們從來不應感到羞恥。真正該感到羞恥的是我們、是國家，以及所有要為此事負責的人。」
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