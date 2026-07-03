愛子6歲夭折！母求助「想看長大模樣」…網友AI重現娶妻生子圓滿人生

AI技術常因造假、偽影像惹來爭議，但今次迎來暖心應用故事！日本1名母親在社交平台上求助，希望借助AI技術，能讓其6歲時離世長子，重現其成年過程，圓自己數十年的思念遺憾。發文曝光後引發網友熱烈討論，許多高手出手幫忙，用AI影片、圖片為男孩還原從讀書、工作到成家生子的完整人生歷程，生前殘疾的男孩能在畫面中自由舒展雙手，面露平和幸福的笑容，最終娶妻誕子，成就圓滿人生。

母親展示亡兒舊照，供網友製圖時參考。圖/取自Threads＠「aimei1703」

母親看著影像對愛子傾訴數十年來的思念，深受慰藉，連番向網友道謝。這則溫暖發文讓無數網友淚崩，大讚網路與AI技術彌補了生死別離的遺憾。

該名日本媽媽於Threads賬號「aimei1703」發文求助，指她的長子於6歲時夭折，若健在今年已39歲。一直思念兒子的她，懇請網友借助AI生成影片技術，描繪出兒子成年模樣，並希望畫面中的兒子可自由舒展雙手，以彌補生前雙手殘疾無法伸直的遺憾。樓主在文末貼上亡兒舊照，供網友參考還原。

發文引發廣泛關注，大批熱心網友紛紛出手，用AI技術繪出男孩的成年模樣，並在評論區分享成品，為這位可憐媽媽圓夢。

留言區網友製作的影片十分生動逼真，獲得最多讚賞。影片中的男孩眉眼依舊，雙手舒展，活出了母親從未見過的幸福人生。他歷經中小學、大學的求學歲月，踏入職場工作又步入婚姻殿堂，甚至見到3口之家其樂融融的溫馨畫面，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。

媽媽讚歎AI創作者的技術動人，坦言兒子年幼時五官像父親，長大後竟有她年輕時的影子，目睹兒子長大、成家立業，讓她見證娶媳婦與「抱孫」的情境，令她無比激動。

看見滿載心意的AI作品，母親大為感動，感謝網友的傾力相助。數10年後與亡兒「虛擬重逢」，母親對着圖片與孩子訴說思念和憧憬，「如果你是公司員工，那就像這樣，對吧？」、「你很平和，對吧？我想你是這樣迎接成人禮的」、「看起來你在朋友的陪伴下玩得很開心，我打賭你以前就是這樣聊天的」。

母親看著AI圖片訴說對兒子思念「看起來你在朋友的陪伴下玩得很開心」。圖/AI生成

這場網路暖舉讓無數網友眼眶紅了，不少人留言大讚，直言雖然AI造假及濫用問題層出不窮，但若能將科技用於彌補1個家庭的人生遺憾，就絕對值得肯定，「完全支持這樣使用AI技術」、「這才是科技進步應有的溫度」。

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文章授權轉載自《香港01》