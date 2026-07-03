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法國熱浪後又逢野火 南部近3000人疏散
法國繼上個月出現破紀錄高溫後，南部目前也遇野火肆虐，今天有近3000人被迫疏散，其中半數來自露營區，當局已出動大批人員與直升機協助滅火。
法新社報導，法國南部聖瑪麗拉梅爾（Sainte-Marie-la-Mer）今天出現野火並延燒至卡內安洛斯隆（Canet-en-Roussillon），當地遊客與居民被迫緊急撤離。
消防人員表示，疏散的近3000人中，有半數來自受影響地區的3處營地。
法國南部東庇里牛斯（Pyrenees-Orientales）省長德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）表示，有2名消防員輕傷。
當局共動員200名消防員及4架消防飛機滅火。
這名最高地方官員說：「我們正動員大規模的義工網絡協助。」
法國6月經歷一場持續11天的破紀錄熱浪，多處氣溫突破攝氏40度。
世界氣象組織（World Meteorological Organisation）上週表示，這場非比尋常的熱浪除了對人體健康、生態系統、農業和基礎設施造成「重大衝擊」，也讓野火風險更形惡化。
內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，自昨天起已動員1200名消防員撲滅森林火災。他在X上表示：「天氣狀況仍然非常不利。」
法國氣象局（Meteo-France）表示，下週將有新一波高溫侵襲法國，但預計不會像6月那樣極端。
部分政界人士批評當局對於氣溫上升的應變不足；綠黨今天也對政府提出不信任案。
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