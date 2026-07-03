TikTok直播接吻遭公開鞭刑！印尼女子遭判21鞭 公開受刑痛到昏倒

印尼亞齊省（Aceh）一名女子在社群媒體直播，因違反伊斯蘭教法而遭公開鞭刑，甚至還被打到昏倒。女子與男友在TikTok直播中接吻，被法院依當地《伊斯蘭刑法》判處21下鞭刑。女子在公開受刑過程中因疼痛難耐昏倒，畫面曝光後引發國際關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地官員表示，這對情侶因在TikTok直播時接吻，被民眾檢舉後展開調查，最終認定違反亞齊省伊斯蘭教法中禁止未婚男女有親密肢體接觸的規定，因此雙雙遭判鞭刑。

現場畫面顯示，女子跪在台上接受懲罰，一名蒙面的教法執法人員持藤鞭反覆抽打她的背部。女子數度因劇痛發出尖叫，最後倒地失去意識，醫護人員立即上前檢查其身體狀況，確認是否適合繼續執行刑罰。

依照當地規定，即使受刑者因身體因素無法完成刑罰，剩餘鞭數也不會取消，而是待恢復健康後繼續執行。目前尚不清楚女子是在第幾鞭時昏倒。除了這對情侶外，當天另有數名受刑者因不同罪名接受公開鞭刑，包括另一對因親密接觸遭判27鞭，以及兩名因賭博分別遭判29鞭與8鞭。

亞齊省是印尼唯一實施伊斯蘭教法的省分，公開鞭刑適用於多種違反教法的行為，包括婚外性行為、未婚男女親密接觸、同性性行為、飲酒及賭博等。當局表示，公開執行刑罰除了懲戒，也具有警惕社會的作用。

不過，人權團體對此持續提出批評。國際特赦組織（Amnesty International）印尼分會表示，此案代表教法已延伸至數位空間，和平的網路表達也可能受到懲罰。該組織重申，公開鞭刑屬於殘忍、不人道且有辱人格的處罰方式，呼籲印尼政府停止使用體罰。

近年來，亞齊省已多次發生受刑者在公開鞭刑途中昏倒的事件。今年6月，一名女子因婚外性行為遭判100鞭，受刑過程中同樣失去意識；今年1月，也有女子在接受共140鞭處罰時昏厥送醫。儘管外界批評不斷，公開鞭刑在亞齊省仍獲部分民眾支持，並持續作為當地伊斯蘭教法的重要執法方式。