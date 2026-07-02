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南非巴士疑閃避貨車翻覆 造成至少16死數十傷

中央社／ 開普敦2日綜合外電報導

南非警方與交通官員表示，一輛載有78人的客運巴士今天在南非西南部翻覆，造成至少16人死亡、數十人受傷，罹難者包括兒童。警方表示事故原因仍在調查中。

法新社報導，這輛巴士從觀光城市開普敦（CapeTown）駛往東開普省（Eastern Cape）的伊杜蒂瓦（Idutywa），清晨時發生事故。

南非道路交通管理公司（Road Traffic ManagementCorporation，RTMC）表示，據稱巴士當時為了閃避一輛送貨車，不慎失控後翻覆。

警方表示，多數罹難者為當場宣告不治。

道路交通管理公司表示，有43名乘客謝絕接受醫療治療，但未說明原因。

南非擁有非洲地區最發達的道路系統之一，但道路交通事故死亡率仍高，大多是因為超速、駕駛未遵守交通規則、車輛不符安全標準以及未繫安全帶。

根據南非道路交通管理公司資料，南非2025年共有1萬1485人死於道路事故，較前一年下降逾5%，其中多數死者為行人。

南非

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