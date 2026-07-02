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天主教分裂團體擅自祝聖主教 遭羅馬教廷開除教籍
梵蒂岡今天表示，一個天主教分離團體未取得教宗良十四世（PopeLeo XIV）授權，擅自祝聖主教，從事裂教性質的行為，該團體的神職人員與平信徒已被開除教籍。
路透社報導，羅馬教廷教義部（Dicastery for theDoctrine of the Faith）今天發布一份措辭強硬法令，同時也向全球天主教徒發出警告，指出瑞士的「聖庇護十世司鐸兄弟會」（Society of St. Pius X）現在所舉行的聖事皆屬非法。
法令指出，聖庇護十世司鐸兄弟會神職人員非法施行聖事，他們所行的懺悔聖事和他們所見證的婚姻均屬無效。
唯有教宗才能授權祝聖新任主教，這是天主教會的嚴格教義，目的在維持教會與耶穌十二門徒的傳承聯繫，這些門徒被視為首批司鐸與主教。
教廷教義部今天發布的法令指出，昨天在瑞士主持未授權祝聖儀式的兩名主教已遭逐出教會，另外被祝聖為新任主教的4名司鐸也同樣被開除教籍。
然而，梵蒂岡這次做法比外界預期更進一步。教廷表示，聖庇護十世司鐸兄弟會的所有神父，以及所有「正式追隨」該團體的天主教徒，已構成裂教罪行，遭開除教籍。
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