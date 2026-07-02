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印度德里冬季空汙嚴重 政府提前啟動防制措施
印度德里國家首都區每到冬季經常成為全球空汙最嚴重地區，德里政府近日宣布多項措施，提前數月針對冬季空氣汙染高峰期展開防制。
路透社報導，過去3年的官方數據顯示，德里每年11月1日至隔年2月15日期間，空氣品質都會明顯惡化，平均空氣品質指數（AQI）通常落在312到342之間。AQI介於0至50之間屬於空氣「良好」等級。
過去政府會在空氣品質低於特定標準時，依據分級應變計畫採取防汙措施。但根據1日發布的新防制規定，無論AQI是多少，都將從11月1日持續實施至隔年2月28日。
新措施包含將停車費調漲一倍，以減少私人車輛使用；所有政府部門分流上班；除必要的公共基礎建設工程外，全面禁止戶外民間施工活動。
11月1日到隔年1月31日期間，公私部門都須強制採取半數員工到班、其餘居家辦公的措施。違反規定將會面臨被起訴等刑事處分。
政府也於本週宣布，作為減少空污的新政策之一，若車主願意將舊車汰換成電動車，將可獲得超過1000美元的獎勵金。
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