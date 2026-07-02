日本熊害頻傳 當局架逾800台攝影機調查熊群

日本近期熊隻攻擊事件頻傳，環境省今天表示，已開始在北部山區架設800多台攝影機，作為全國熊群數量調查計畫的一環，希望藉此掌握熊群分布與數量，進而制定有效因應策略。

法新社報導，根據日本環境省數據，自今年4月1日以來，日本東北地區已有至少5人因熊隻襲擊而死亡。而在上個年度，日本全國共發生13起熊隻襲擊致死事件，創下歷史新高。

日本科學界認為，近年熊隻數量增加，部分原因與鄉村地區人口減少有關。媒體每天都在報導熊隻在商店街、公園和學校附近出沒的消息，讓東北地區居民人心惶惶。

日本環境省鳥獸保護管理室長高橋優表示，為制定有效因應策略，當局計劃使用800多台攝影機來監控這些熊隻。這項計畫最初將鎖定東北地區6個主要熊群，並計畫未來4年內將調查範圍擴大到全國。

日本政府預計在約與人頭同高的位置，放置加入葡萄酒的蜂蜜誘餌，以吸引熊隻靠近。當熊隻以後腿站立、靠近嗅聞這種甜味誘餌時，攝影機便可拍下牠們胸前獨特的白色斑紋。

高橋指出：「過去各地方政府是在不同時間、使用不同方法來調查轄區內的熊隻數量。我們的計畫是針對特定熊群進行調查，以提升調查準確度。」