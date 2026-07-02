熱浪考驗通勤族！捷克大眾運輸「開冷氣也不涼」 車廂逼近33度

捷克正面臨極端高溫，乘客搭乘大眾運輸工具宛如置身三溫暖。即使公車或電車標示已開啟冷氣，受法規限制，車廂溫度僅能比室外低攝氏1至6°C，加上車門頻繁開啟導致冷氣流失，乘客仍普遍感到悶熱，陷入「冷氣開了也不涼」的窘境。

熱浪襲擊歐洲之際，捷克通勤族在電車、公車與長途火車上持續面臨悶熱環境，通勤過程猶如置身「三溫暖」。

根據「布拉格晨報」（Prague Morning）報導，布拉格1172輛公車中有857輛配備空調，約占7成；40輛無軌電車幾乎全數裝設空調；在772輛電車中，則有147輛配備空調。

布拉格整合交通局（ROPID）已加強隨機檢查，目前正對冷氣系統完全無法運作的運輸業者進行開罰。然而，政府也提醒乘客，由於衛生法規與車隊車齡老舊，在熱浪期間搭乘大眾運輸工具絕對不可能讓人感到冰涼。

根據捷克媒體Seznam Zprávy報導，布拉格整合交通局發言人德拉帕爾（Filip Drápal）表示，當室外溫度超過攝氏22度時，業者就有義務開啟冷氣。然而，每種車型的冷氣系統設定不同，例如路面電車和某些最新型的公車擁有自動模式，不由司機控制。但大多數類型的公車都配備手動調節的冷氣，司機也可設定溫度。

然而，法律規定，空調系統只能讓車內溫度比室外溫度低攝氏1到6度。德拉帕爾指出，這意味著在室外溫度逼近酷熱的39°C的日子裡，即使是布拉格一輛冷氣完全正常運作的公車或路面電車，車內溫度依據法規和衛生與醫療專業人員的建議，需維持在33°C左右。

這項看似不夠涼爽的設定，其實是為了避免乘客面臨熱休克與心血管負擔。當人體從38°C的高溫瞬間進入22°C 的涼冷車廂，微血管會劇烈收縮，對於老年人、高血壓或心血管疾病患者，這種短時間內的劇烈冷熱交替極易引發血壓飆升、暈眩甚至心臟病發作。

此外，布拉格路面電車和公車的站距短，每次停靠，數個大型車門同時開啟約15-20秒，此時車外的熱空氣會瞬間與車內冷空氣進行對流。即便空調系統開到最強，在這種「不斷漏氣」的物理限制下，車廂內部在體感上也是無法達到「冰冷」的效果。

不只市區交通的車廂高溫，跨國火車上也有相同問題。上週末，行駛於德國漢堡至布拉格路線的捷克國鐵冷氣故障，乘客忍受高達50°C的高溫；另有數百名乘客受困於從布達佩斯開往布拉格的RegioJet火車上，車上同樣沒有冷氣。

RegioJet發言人表示，司機和乘務人員都無法影響冷氣的功能，因公車和火車的冷氣都是自動控制的。若乘客無法被調整到其他車廂，將有權獲得100%的退票賠償。

而在捷克國鐵上，國內路線如果冷氣損壞，在行程中向列車長提出申請，只能獲得相當微薄的30克朗（約新台幣45元）折價券；而國際路線則符合退還票價25%的資格。