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朝聖隊伍遭皮卡車衝撞！泰國重大車禍釀8死20多傷 駕駛竟是11歲男童
泰國警方和官員今天表示，東北部莫那限省（Mukdahan province）傳出一名11歲孩童未經允許駕駛父母的皮卡車，失控衝撞路邊朝聖隊伍，造成至少8名佛教僧侶死亡、20多人受傷。
法新社報導，當地警察局長派洛（PairojThaiphutsa）告訴媒體記者，事發時35名僧侶和5名信眾正在路邊步行朝聖，並表示「嫌犯是一名11歲孩童」。
另據美聯社報導，有僧侶告訴警方，當時先看到車輛失控，隨後車輛滑出路面、衝撞朝聖隊伍。
這名涉案孩童已被警方拘留，這起事故造成5名僧侶當場喪命、3名僧侶傷重送醫不治，另有超過20名傷者送醫治療。
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