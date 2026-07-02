朝聖隊伍遭皮卡車衝撞！泰國重大車禍釀8死20多傷 駕駛竟是11歲男童

長期以來，每當提到「以巴衝突」（或稱巴勒斯坦問題）之時，主流論述往往將巴勒斯坦人描繪成暴力的加害者，或是值得同情的受害者等兩種對立形象。而《茉莉樹下：加薩回憶錄》以巴勒斯坦人敘事（Palestinian Narrative）為視角，帶領讀者理解巴勒斯坦人在佔領處境下的真實感受及面臨的抉擇。

2026-07-02 09:42