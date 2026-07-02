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歐洲熱浪肆虐 布拉格推「冷卻綠洲」地圖標示250個消暑地點

中央社／ 布拉格2日專電
捷克布拉格市政府推出「冷卻綠洲」互動地圖，協助居民與遊客更快找到消暑的去處。路透
捷克布拉格市政府推出「冷卻綠洲」互動地圖，協助居民與遊客更快找到消暑的去處。路透

熱浪來襲，捷克布拉格市政府推出「冷卻綠洲」互動地圖，協助居民與遊客更快找到消暑的去處。這份數位地圖提供多種可降溫的地點，包括飲水噴泉、霧化降溫設施、公共噴泉、天然水源與游泳休閒水域等250個地點。

布拉格市府近期發布「冷卻綠洲」（oáz chladu）線上互動地圖，幫助人們在炎熱天氣中迅速找到合適的降溫與取水地點，例如提供全市免費飲用水、遮蔭空間與各類消暑設施的完整資訊，首次將布拉格多種既有設施整合在同一平台。

根據捷克媒體iDNES.cz報導，布拉格市副市長科姆爾斯科娃（Jana Komrsková）說：「我們不只是被動等待新基礎建設完成，而是利用現有在布拉格已經運作的設施--飲水站、噴霧降溫裝置、噴泉、陰涼公園或水邊地點，並將它們整合成一張清楚的地圖。」

科姆爾斯科娃指出，這張地圖將幫助人們更容易應對夏季酷熱，也能發掘城市中較不為人知的舒適空間。

未來「冷卻綠洲」也將逐步擴充，納入「涼爽公園」，以及有空調的公共建築如圖書館、政府機關與美術館，與布拉格的即時溫度資料。此外，各行政區也可自行新增適合的降溫地點。

「冷卻綠洲」專案由布拉格市政府環境保護部門、布拉格城市規劃研究院（IPR），以及市營公司Operátor ICT共同開發，屬於布拉格氣候變遷調適策略的一部分，目標是減輕日益頻繁熱浪對居民造成的影響。

資料顯示，氣候變遷對布拉格的影響顯著，自1961年以來，年平均氣溫已上升攝氏2.3度。布拉格市中心為捷克最溫暖的地區，氣溫比全國平均高出攝氏3度。預計到2050年，布拉格每年的熱帶天氣將增加至41至50天，對居民的健康構成嚴重威脅。

布拉格市政府透過此計畫，以城市數據改善生活品質，補足城市在應對氣候變遷與熱浪方面的措施。

熱浪 捷克

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