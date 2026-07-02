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泰國11歲男童開皮卡車撞上僧侶隊伍 釀8死18傷
泰國東北部慕達漢府（Mukdahan，又譯莫那限）今天中午發生皮卡車衝撞僧侶隊伍重大車禍，造成至少8名僧侶死亡、18人受傷，其中13人傷勢嚴重。警方指出，肇事車輛為皮卡車，駕駛是一名11歲、身心狀況具有特殊需求的男童。
曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，這起重大車禍事故發生在當地時間上午11時55分左右，地點位於慕達漢府納西暖村（Na Si Nuan）附近。
根據現場照片顯示，皮卡車前半部變形扭曲，僧侶受傷倒地，隨身物品散落一地。
警方表示，當時有34名僧侶用餐後步行前往敦丹縣（Don Tan）朝聖，卻遭皮卡車撞上。
報導指出，肇事皮卡車由一名約11歲男童駕駛，該男孩身心狀況具有特殊需求，他未經允許擅自駕駛父親的車輛，撞上一群正在朝聖的僧侶。目前男孩已被帶到警局。
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