泰國11歲男童開皮卡車撞上僧侶隊伍 釀8死18傷

渾身散發狂野氣息、因外型酷似動漫《七龍珠》反派「魔人普烏」而得此稱號的挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland），早已習慣成為眾人焦點。他身高196公分，金髮及肩，鮮明展現出其維京人血統。他也是全球最佳足球員之一，率領挪威男子國家隊睽違近30年首度踢進世界盃。不過，造型師兼TikToker薩瓦伊聚焦於哈蘭德另一項特色，豐富的愛馬仕包收藏。

2026-07-02 19:49