日郵局遭噴防熊噴霧 5人不適急送醫…越籍男落網稱「不小心按到」

昨天在日本名古屋市一家郵局內，一名20多歲越南籍男子涉嫌噴灑防熊噴霧，今天被當地警方依武力妨害業務罪嫌逮捕。警方表示，嫌犯供稱「是不小心按到噴霧壓柄」。

日本放送協會（NHK）及法新社報導，昨天上午，名古屋市中區的名古屋流町郵局內有民眾通報，「有人噴防熊噴霧，多人反映身體不適」。

現場共有年齡介於20多歲至50多歲的8名男女，分別出現喉嚨疼痛等不適症狀，其中5人被緊急送往醫院治療，皆無生命危險。

警方隨後調閱監視器畫面展開調查，鎖定一名住在岐阜縣美濃市、越南籍的22歲嫌犯黃奈維（HuynhNhat Duy，音譯），並在今天以武力妨害業務（威力業務妨害）罪嫌將其逮捕。

警方補充，嫌犯當時與友人共兩人待在郵局的自動櫃員機（ATM）區域附近，從畫面中發現嫌犯並未刻意朝人噴灑。

在接受偵訊時，嫌犯坦承犯行並表示：「確實是我做的沒錯，但我當時是不小心按到了噴霧的壓柄。」

目前警方正針對其持有防熊噴霧的目的，以及整起事件的詳細經過展開進一步調查。