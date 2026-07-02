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麻生太郎讚高市內閣表現 強調對美關係漸趨穩定
日本自民黨副總裁麻生太郎今天高度肯定首相高市早苗內閣的施政表現，強調「政府正穩健推動因應安全保障環境變化的各項措施，與美國的關係也已開始穩定發展」。
日本共同社報導，麻生表示，高市早苗「已與美國總統川普等各國領袖建立良好的互信關係」。
談到經濟情勢時，麻生雖然提及「受物價上漲影響，民眾生活與企業活動確實面臨嚴峻挑戰」，但同時也指出，日經平均指數已站上7萬點大關。
麻生表示：「高市內閣正努力克服重重困難、維持國內局勢平穩，並將帶領國家邁向新一波成長。」
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