秘魯大選藤森惠子勝出 左派候選人質疑不公將上訴

在秘魯總統大選中落敗的左派候選人桑傑士今天表示，他將向泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）提出上訴，挑戰右翼對手藤森惠子的勝選結果。

法新社報導，桑傑士（Roberto Sanchez）指控旅居海外秘魯人的投票存在舞弊。根據他所屬政黨「一起為了秘魯」（Together for Peru）所發表的聲明，他在選舉結束兩天後便提出了上訴。

秘魯選舉當局本週表示，在6月7日的決選中，藤森惠子（Keiko Fujimori）以50.13%的得票率當選，而桑傑士的得票率則為49.86%。

桑傑士先前曾要求宣布海外選票無效，但遭到全國選舉評審委員會（National Jury of Elections）駁回，理由是相關指控缺乏根據。

聲明指出，這位左派候選人對海外選票提出質疑，是因為「選舉過程中規則發生變動，導致決選時無法對秘魯領事館的海外計票表進行數位化處理」。

全國選舉評審委員會預計將於本週正式宣布51歲的藤森惠子為當選總統，她將於7月28日就職，接替現任總統巴卡沙（Jose Maria Balcazar）。

她的勝利標誌著藤森家族在時隔20多年後重返秘魯總統寶座。她的父親、已故的藤森謙也（AlbertoFujimori）當年因人權侵犯和貪腐指控流亡日本並辭職。

藤森惠子的勝選是近期拉丁美洲右翼領袖勝選浪潮的一部分，其中部分人獲得了美國總統川普的背書。