選票不足事件 國會調查委員首次進入蠶室開票所

韓國國會針對6月3日地方選舉「選票不足事件」成立的國政調查特別委員會，今天在警方協助下進入首爾松坡區奧林匹克公園手球館，為示威抗議開始以來，相隔27天首次進入。

根據韓聯社報導，國政調查特別委員會今天在警方協助下，進入首爾松坡區奧林匹克公園手球館（蠶室開票所）後，委員立即前往地下室，在相關人員引導下，查看並檢查保管中的物品。

根據松坡區選舉管理委員會報告，目前奧林匹克公園手球館租借辦公室內保管有104份投票紀錄、27份事前投票紀錄、146份投票箱及選舉相關文件交接書、460份開票狀況表、428至434箱選票保管箱、4個蠶室7洞投票箱，以及選舉相關文件等物品。

現場還有選票分類機、審核計票機、開票報告用筆記型電腦、其他開票相關器材，以及租用的電腦、印表機、傳真機與電話等設備。

警方也在現場警告，若拒絕配合確保通道等安全措施，或對警察施暴、恐嚇，可能依妨害公務等罪名處罰，隨後將聚集在出入口周邊的示威者逐一強制移往外側。

不過首爾松坡區選舉管理委員會今天也在國會報告中表示，對於要運送選票等物品感到擔憂，「因為與初期相比，示威參與者的組成已發生變化，且示威主體並未統一，因此在嘗試對話時，也擔心可能發生安全事故。」

報導指出，若要運送相關物品，預計要動用1輛3.5噸貨車、1輛1噸貨車及8名搬運人員，裝載作業約需2小時。松坡區選委會表示，已在辦公大樓內準備好存放選票的場所，以因應後續運送作業，但由於同棟建築內還有英語幼兒園及產後護理之家等設施，因此擔心若發生示威活動會造成其他影響。