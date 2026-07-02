台男涉澳洲人口走私重罪出庭 出庭稱一無所知

一名台灣籍的34歲男子涉嫌在澳洲犯下加重人口走私罪，今天出庭時透過翻譯表示自己「對走私人口一事一無所知」，並說他迄今還沒有機會聯繫家人朋友或尋求法律建議。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，一批據信為中國籍的人士涉嫌搭船透過水路於6月30日清晨抵達澳洲極北點、昆士蘭州約克角（Cape York），在衛巴（Weipa）以北約50公里的一處熱門海灘露營地非法上岸。

澳洲當局並未透露船上人數，但說這批人已被驅逐出境。

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）表示，當天下午，34歲台灣男子彭建文（Chien-Wen Peng，音譯）因涉嫌人口走私，在威帕一家超市停車場被逮捕。

彭建文今天在昆士蘭州凱恩斯（Cairns）地方法院出庭，現場有華語口譯協助，但無律師代表。他被控1項涉及超過5人的加重人口走私罪。

當法官向彭建文說明指控內容時，他透過口譯表示：「我對走私人口一事一無所知。」

檢方以被告有逃亡及干擾證人的風險為由，反對讓他交保。

彭建文則表示，他尚未有機會聯繫家人朋友或尋求法律建議。

他遭還押看管，預計於3日上午再度出庭。

聯邦警察表示，另有一名30歲男子也接受調查，並根據「移民法」被拘留，待進一步問話。

衛巴是約克角半島（Cape York Peninsula）最大城鎮之一，人口約4000人，主要依賴鋁土礦業，位在凱恩斯西北方，兩地距離約800公里。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）聲明指出，執法「行動已結束，所有未持簽證企圖入境者均已被驅逐（removed），協助者將依法究辦」。