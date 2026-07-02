熱浪席捲…法國南部野火200人被迫撤離 恐還有下一波

法國急難救助部門表示，今天在法國南部的大規模野火，迫使居民約200人緊急撤離。

法新社報導，受乾旱與強風影響，法國南部的埃羅（Herault）與奧德（Aude）省傳出野火，當局動員數百名消防員灌救。在約攝氏30度高溫與強風助長下，火勢在乾燥低矮的植被迅速蔓延，截至1日深夜受災面積已達800公頃。

法國南部酒鄉科爾比耶（Corbieres）去年也遭野火肆虐，日前歐洲大部分地區也被熱浪席捲，預計還會有一波熱浪來襲。

一名當地縣市的消息人士晚間告訴法新社：「火勢時而被遏止，但還沒整個控制住。」由於山區地形崎嶇且沒有可供進入的路線，消防員面臨惡劣條件，目前當局已出動灑水飛機展開空中灌救。

官員表示，約有200人被疏散或安置；一名獲撤離的99歲婦人說：「煙濃到令人窒息，消防員叫我們離開。」

當地消防員表示，馬賽附近的朗松普羅旺斯（Lancon-Provence）與羅尼亞克（Rognac）也發生兩起規模較小的火警。