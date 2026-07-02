匈牙利高溫衝擊民生 國鐵停駛、供水供電壓力攀升

匈牙利近日持續出現極端高溫，對交通與民生造成衝擊。約30列匈牙利國家鐵路電聯車因高溫無法正常運行，導致多條路線延誤；各地用水用電需求攀升，部分地區已開始實施用水限制措施，電網故障也明顯增加。

根據匈牙利今日報（Hungary Today）報導，匈牙利交通與投資部長維泰齊（Dávid Vitézy）表示，由於極端高溫，約有30列Stadler FLIRT電聯車已無法正常運行。這款由瑞士公司Stadler Rail製造的列車，是匈牙利國家鐵路MÁV車隊中最現代化、配備空調的車輛之一。

維泰齊表示，Stadler FLIRT電聯車也是過去20年間歐洲採購量最多的鐵路車輛之一，「但即使是這些現代化列車，也無法承受目前的極端高溫。」

他表示，當初採購這批列車時，向廠商提出的技術規格通常要求列車能在室外溫度最高攝氏35度的條件下運行。然而，近幾天匈牙利多個地區已測得超過攝氏40度的高溫。

據匈牙利國家鐵路說法，在烈日曝曬下，列車的金屬車頂結構與部分對列車運作至關重要的內部空間，溫度可高達攝氏60至70度。

根據匈牙利氣象局HungaroMet資料，匈牙利全國與首都布達佩斯已打破每日最高溫紀錄，同時夜間最低氣溫紀錄也創下新高。在距離布達佩斯東北方約40公里的城鎮阿索德（Aszód），氣溫飆升至41.8°C，創下全國單日最高溫新紀錄。

由於持續高溫與乾旱，匈牙利多地面臨供水壓力升高。目前，包含布達佩斯周邊佩斯州（Pest County）部分地區在內，已開始實施用水限制措施。

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）呼籲民眾節約用水，以避免可能出現的供水危機。

匈牙利總理馬格雅呼籲民眾節約用水。 圖／美聯社

馬格雅指出，目前匈牙利供水系統存在嚴重浪費問題，部分飲用水在輸送至民眾之前，流失比例最高可達1/4。他形容這樣的情況「不可接受」，政府將全面檢討並改革匈牙利水資源管理策略，未來將把「保存與有效管理水資源」列為核心方向。

在供水壓力升高的情況下，薩達（Szada）鎮成為匈牙利首個因供水系統超載而失去自來水供應的城鎮。目前當地已由水車緊急供水。

高溫也讓用電量達到夏季前所未有的水準，近日匈牙利電網需求達7488兆瓦（MW），打破2024年7月創下的夏季用電高峰紀錄。由於極端高溫，布達佩斯與北部外多瑙地區（Northern Transdanubia）的電網故障數量增加到平常的2至3倍。

匈牙利能源公司E.ON Hungária Group表示，大部分故障原因是中壓電纜過載、變壓器過熱。由於環境溫度過高，設備散熱更加困難。多數情況下，供電可在數小時內恢復，但部分故障可能需要更長時間修復。

E.ON已安排維修工程，並提高整個服務區域的應變能力與運作監控。E.ON提醒，未來幾天氣溫下降與伴隨暴風雨的冷鋒，也可能造成新的電網故障，因此已提前加強準備。