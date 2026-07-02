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公安騷擾彩虹路跑 芬蘭外交部召見中國駐芬臨時代辦

中央社／ 赫爾辛基1日專電

芬蘭外交部日前在赫爾辛基召見中國駐芬蘭臨時代辦，高度關切在駐北京大使館舉辦的彩虹路跑活動，遭中國公安多次騷擾與威脅。芬蘭最具影響力的媒體「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）今日下午首發轉載這起風波，引發社會關注。

據芬蘭外交部新聞稿，中國外交部長王毅，預定7月5日（日）訪問芬蘭，行程已包括和芬蘭總統和外交部長會面。

根據法國國際廣播電台（RFI）報導，芬蘭駐北京大使館5月28日發起「彩虹路跑」（Rainbow Run），是要響應「北京多元週」並推廣性別包容。然而，活動還沒登場，芬蘭外交官與館內中籍僱員，就接到恐嚇電話，對方自稱警察，並強調路跑「違背中國文化」，要芬蘭使館取消活動。

路跑當天，中國公安在使館周邊布署大批警力，甚至架設路障強行封鎖部分路段。雖然氣氛緊繃，當天仍有約15名外交官堅持跑完全程。活動過程中，多名便衣警察在亮馬河畔一路尾隨，更拿起相機對著參與的外交官近距離跟拍。

對於中方公然阻撓使館活動，一名派駐北京的歐洲外交官向媒體直言，雖然現場沒有爆發暴力衝突，但中方的干預行為已形同侵犯「維也納外交關係公約」對使館活動與外交豁免權的保障。

芬蘭外交部向「赫爾辛基日報」及廣播公司（Yle）報導，芬蘭已透過外交管道就此事進行處理。

彩虹路跑風波後一天，北京又爆發另一起相關事件。兩名受歐盟代表團參加「北京多元共融週」（Beijing Diversity Week）的變裝皇后梅（ChorizaMay）與索格爾森（Edna Sorgelsen），甚至在飯店房內就被公安盤查，偵訊時間長達7小時。

梅透露，警方以簽證目的不符為由施壓，意圖挖出市區知名同志夜店的在地聯絡人名單。兩人最終被要求簽下保證書，承諾「尊重中國文化、不從事非法活動」才獲准離開。

此外，RFI也在報導中列舉，法國文化中心（Institutfrançais）在北京與廣州的活動也接連受挫。6月6日，北京場原訂放映兩部同志題材電影，因警方到場登記中國籍觀眾身分而臨時取消；6月10日，廣州場與加拿大領事館合辦的放映活動，當局事先取得報名名單，甚至聯繫部分參加者及其雇主不要出席，現場警方也查驗觀眾身分。

3月底，德國歌德學院（Goethe-Institut）與英國文化協會合辦放映活動時，約30名警力部署周邊，部分便衣警察坐進場內拍攝觀眾。

中國自1997年起將同性戀除罪化，但同志社群活動空間仍相當受限。社群平台上，涉及性別與性傾向少數的內容經常遭到審查，相關團體只要能見度提高，帳號往往隨即遭到關閉；大學校園裡，同志社團也無法正式登記立案。

人權觀察（Human Rights Watch）在RFI報導中直言，近期一連串動作顯示中國對性別多元議題十分敏感。

前述歐洲外交官則說，明年北京多元共融週仍會繼續舉辦，「這要傳遞一個訊息：你們存在，你們並不孤單」

外交部 芬蘭 公安

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