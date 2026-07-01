沙灘奪命小憩…熟睡男慘遭清潔車撞死 1原因恐是悲劇關鍵

西班牙塔拉戈納（Tarragona）拉阿拉巴薩達海灘（L’Arrabassada Beach）發生一起致命意外，一名男子在沙灘上熟睡時遭清潔垃圾車撞擊輾壓，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不幸身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於6月28日清晨，該名男子當時躺在海灘沙地上休息，身上蓋著毯子入睡。據了解，清晨一輛海灘清潔車在作業時未察覺其存在，直接撞上熟睡中的男子。救護人員趕抵現場後立即進行急救並將其送往醫院，但隔日仍宣告不治。

警方已就此事故展開調查。涉事清潔車駕駛向警方表示，直到事故發生後才發現有人在行進路徑上，並強調當時視線不清，未能及時察覺。調查指出，死者當時被毯子覆蓋，可能因此降低在清晨光線下的可見度。目前死者身分與國籍尚未公布。

類似事件也曾在西班牙其他地區發生。2024年12月，加那利群島大加那利島（Gran Canaria）一處海灘上，一名64歲德國女遊客在沙灘日光浴時遭四輪驅動車輛輾過胸部，當場死亡。當時駕駛事後表示未察覺撞到人，引發外界對海灘車輛安全管理的討論。