孩子越早接觸螢幕越危險？ 研究：工作記憶與學習能力恐受影響

許多爸媽為了讓孩子安靜，常常會給孩子手機或平板，但一項最新研究提醒，這種看似方便的育兒方式，可能會對孩子的學習能力帶來長遠影響。研究發現，嬰幼兒時期若接觸過多螢幕，不僅工作記憶（Working Memory，負責暫時儲存並處理當下資訊的認知系統）較差，日後的學業表現也可能受到影響。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究由法國國家健康與醫學研究院（Inserm）及新加坡國立大學（National University of Singapore）研究團隊共同進行，並獲得世界衛生組織（WHO）及美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）相關建議支持。研究成果於今年4月發表於《世界兒科》期刊（World of Pediatrics）。

研究團隊追蹤502名兒童，從嬰兒時期一路觀察到童年中期，分析不同年齡的螢幕使用時間與後續認知能力。結果顯示，在嬰兒期及剛進入小學階段，如果接觸過多螢幕，日後工作記憶與整體學業表現都較差，其中又以1歲時過度使用螢幕的影響最為明顯。

研究作者指出，嬰兒早期可能是大腦對環境最敏感的發展階段，過多螢幕時間可能取代原本應有的親子互動與學習機會，進而影響認知發展。不過，研究也發現，2至3歲幼兒的螢幕使用與學習能力之間並未出現明顯關聯，但到了6歲正式入學後，相關影響又再次浮現，顯示螢幕使用並非只有幼年時期需要留意。

另一項由英國「1001關鍵日基金會」（1,001 Critical Days Foundation）委託、多所英國大學組成的iADDICT研究團隊也指出，2歲以下幼兒規律接觸螢幕，可能增加睡眠問題、眼睛健康受損、過度刺激，甚至兒童肥胖等風險，因此建議2歲以下幼兒避免規律、刻意安排的螢幕使用。

不過，研究人員也強調，這並非要求家長完全禁止孩子接觸螢幕。例如與遠方親友視訊、在成人陪伴下進行學習等情境仍屬合理使用，家長無須過度焦慮，而是應留意孩子接觸螢幕的頻率、時間與使用方式。