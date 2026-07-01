捷克著作權協會擬告Suno 未經授權用原創音樂訓練AI

捷克著作權保護協會（OSA）正準備對提供AI音樂生成服務公司Suno提起訴訟。OSA董事會主席斯特伊切克（RomanStrejček）表示，Suno未經授權卻使用協會所代表音樂創作者的原創作品，並將這些歌曲用來訓練人工智慧模型生成音樂與歌詞。

美國「大西洋月刊」（The Atlantic）近日發布一篇調查報導指出，人工智慧（AI）音樂創作平台Suno與Udio在內的多家公司，使用數百萬首歌曲的大型資料庫來訓練AI模型。在公開的資料庫中，能找到許多捷克與斯洛伐克音樂人的作品。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，斯特伊切克表示，這項AI服務在未經作者與藝術家知情與同意下，從網路上擷取所有音樂內容，以此訓練生成音樂與歌詞的模型。

他說：「我們已蒐集到證據，證明這項服務複製我們所代表的作曲家與作詞人的原創作品。它甚至能生成捷克知名作者歌曲的完整副歌。」

斯特伊切克指出，這些服務不僅複製原始錄音作品，還將其副本儲存在訓練資料集中。「有些服務甚至不惜繞過付費訂閱平台的安全保護機制，以取得原始錄音。」

他認為，在這類案件中，無法援引歐盟針對科學研究用途所設立的例外規定。

斯特伊切克更表示：「我並不害怕地說，目前所有由AI生成的『藝術』內容，都可被視為非法。因此，它根本不應該被使用，或許唯一的例外只是作為家庭影片的背景音樂。」

資料顯示，其中一個資料庫收錄捷克男歌手蘭達（Daniel Landa）的50首歌曲，以及捷克創作型歌手蘭格洛娃（Aneta Langerová）的133首作品。另外，也可在資料庫中找到捷克樂團prázdniny的作品。

prázdniny成員兼音樂製作人施奈伯特（MichaelSchneibert）在Instagram上表示：「我不認為真正熱愛藝術，或本身就是藝術創作者，會認為生成式AI為我們的世界帶來正面的影響。」

施奈伯特補充：「我們只是來自捷克的一支小型獨立樂團，從未授權任何人使用我們的音樂來訓練AI。」

此外，在資料庫中也能搜尋到多位斯洛伐克音樂人的作品，包括 Berlin Manson、Fvck_Kvlt、Bez ladu askladu以及Tublatanka。

斯洛伐克著作權保護協會（SOZA）公關經理斯瑪納科娃（Dominika Semaňáková）對此表示：「我們對此事的立場十分明確。人工智慧可以帶來益處，但它的發展不能建立在犧牲創作者權益的基礎上。」

斯瑪納科娃說：「每件作品背後都有一位創作者的經驗、人生故事與創作上的每一個決定。這些都無法被演算法取代，也不應在商業科技產品的開發過程中被忽視。」

「大西洋月刊」調查發現4個由AI開發者社群共享的大型歌曲資料庫，其中最大的資料庫有1200萬首歌曲，若要完整播放全部內容，需耗時91年。

這些資料庫涵蓋眾多知名藝人的熱門歌曲，包括披頭四（The Beatles）、泰勒絲（Taylor Swift）、壞痞兔（Bad Bunny）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）、超脫樂團（Nirvana）等，也包含大量中小型與獨立音樂人的作品。

Suno在2024年提交的一份法院文件中表示，其AI模型是利用「幾乎所有能夠從網路下載、且品質達到合理標準的音樂檔案」進行訓練，並認為此做法符合美國著作權法的規定。