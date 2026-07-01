奈及利亞豪雨成災 商業大城拉哥斯淹水

奈及利亞商業首都拉哥斯（Lagos）發生嚴重淹水，起因是昨天數小時豪雨不斷，奈及利亞氣象單位也警告，未來幾天將有更多降雨。

法新社報導，奈及利亞每年5月至11月常有豪雨，經常引發危險洪災。奈及利亞是非洲人口數最多的國家，其基礎設施不良及排水設施不足，致使災情更加嚴重。

截至昨天，尚未傳出有人傷亡。

在這座人口稠密城市的許多地區，淹水相當常見，包括萊基（Lekki）和維多利亞島（Victoria Island）等富人區。法新社記者在當地看見街道淹水。

社群媒體影片顯示，民宅和商家遭水淹沒，主要道路和車輛也泡在水中。社群上一段瘋傳影片也顯示，在高檔區域萊基，居民划著獨木舟穿越積水。

拉哥斯奧科塔地區（Okota）一名居民告訴法新社，民眾用獨木舟撤離淹水住家。

拉哥斯另一個地區阿穆科科（Amukoko）的54歲商人賽杜（Rukayat Saidu）告訴法新社說：「雨水已經淹進我家，所有電器都壞了。」

這座沿海城市人口超過2000萬人，長期面臨水溝堵塞問題，原因包括垃圾任意棄置、政府廢棄物管理薄弱，以及都市化發展。

氣候變遷專家伊多武（Olumide Idowu）告訴法新社說：「拉哥斯每年發生淹水，是由於強降雨、排水系統不足、排水溝堆滿垃圾堵塞，以及快速都市成長阻礙大自然吸水所造成。」

拉哥斯是西非沿岸受到氣候變遷衝擊最嚴重的城市之一，當地海平面上升，降雨變得不穩定，都市人口也快速增加。

迦納本週也通報洪災惡化，當地一天降雨後，至少有12人死亡。

奈及利亞氣象單位29日警告：「持續降雨可能導致沿海和低窪社區發生突發洪水。」氣象單位今年稍早也在預報中警告，今年降雨量可能高出正常水準，雨季結束時間可能延後。

拉哥斯州政府官員沒有立即回應法新社的置評請求。

2022年，拉哥斯洪災造成至少7人死亡。