快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

奈及利亞豪雨成災 商業大城拉哥斯淹水

中央社／ 拉哥斯1日綜合外電報導
奈及利亞商業首都拉哥斯（Lagos）發生嚴重淹水，起因是昨天數小時豪雨不斷。法新社
奈及利亞商業首都拉哥斯（Lagos）發生嚴重淹水，起因是昨天數小時豪雨不斷。法新社

奈及利亞商業首都拉哥斯（Lagos）發生嚴重淹水，起因是昨天數小時豪雨不斷，奈及利亞氣象單位也警告，未來幾天將有更多降雨。

法新社報導，奈及利亞每年5月至11月常有豪雨，經常引發危險洪災。奈及利亞是非洲人口數最多的國家，其基礎設施不良及排水設施不足，致使災情更加嚴重。

截至昨天，尚未傳出有人傷亡。

在這座人口稠密城市的許多地區，淹水相當常見，包括萊基（Lekki）和維多利亞島（Victoria Island）等富人區。法新社記者在當地看見街道淹水。

社群媒體影片顯示，民宅和商家遭水淹沒，主要道路和車輛也泡在水中。社群上一段瘋傳影片也顯示，在高檔區域萊基，居民划著獨木舟穿越積水。

拉哥斯奧科塔地區（Okota）一名居民告訴法新社，民眾用獨木舟撤離淹水住家。

拉哥斯另一個地區阿穆科科（Amukoko）的54歲商人賽杜（Rukayat Saidu）告訴法新社說：「雨水已經淹進我家，所有電器都壞了。」

這座沿海城市人口超過2000萬人，長期面臨水溝堵塞問題，原因包括垃圾任意棄置、政府廢棄物管理薄弱，以及都市化發展。

氣候變遷專家伊多武（Olumide Idowu）告訴法新社說：「拉哥斯每年發生淹水，是由於強降雨、排水系統不足、排水溝堆滿垃圾堵塞，以及快速都市成長阻礙大自然吸水所造成。」

拉哥斯是西非沿岸受到氣候變遷衝擊最嚴重的城市之一，當地海平面上升，降雨變得不穩定，都市人口也快速增加。

迦納本週也通報洪災惡化，當地一天降雨後，至少有12人死亡。

奈及利亞氣象單位29日警告：「持續降雨可能導致沿海和低窪社區發生突發洪水。」氣象單位今年稍早也在預報中警告，今年降雨量可能高出正常水準，雨季結束時間可能延後。

拉哥斯州政府官員沒有立即回應法新社的置評請求。

2022年，拉哥斯洪災造成至少7人死亡。

奈及利亞 淹水 豪雨

相關新聞

終極大審判！二戰後《東京大審》的大國交易內幕

閱讀巴斯（Gary J. Bass）這本原著厚達將近九百頁的歷史巨著，最好的方式之一，是把它當成一齣錯綜複雜、高潮迭起的「史詩劇」，而東京審判則是其中的「劇中劇」。讀者不妨把遠東國際軍事法庭想像成一座巨大的歷史劇場，劇場的舞臺設在敗戰後的東京，布景是美軍占領下的日本，燈光照在法官席、檢方席、辯方席、被告席、證人席與旁聽席之間。舞臺之外，還有更廣大的背景：戰敗的日本帝國，尚未結束的中國內戰，正在解體的歐洲殖民帝國，即將浮現的冷戰格局，以及戰後國際法秩序的初步成形。

轉角月影花怪談／神主牌動了？探討日治台灣〈符術怪談〉中的「騷靈現象」

如果家裡神明廳的祖先牌位為自己移動，你會不會嚇一跳？《臺灣日日新報》曾在1902年刊登一篇題為〈符術怪談〉的報導，內容講述一戶住在艋舺的台灣人家庭，神明廳發生的神主牌自主移動的「騷靈現象」。圖片僅供示意，為林安泰古厝的神明廳。

日本世足惜敗巴西沒關係 客場球衣帥到賣翻 比上屆銷量暴增近30倍

雖然世足賽日本隊6月29日以1比2輸給了巴西，再次止步於淘汰賽第一輪，但當天對戰巴西穿的客場球衣卻吸引了球迷搶購，帶動本屆賽事銷量比上一屆暴增。

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

紐約時報報導，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，從派轟炸機飛近日本、拘留東京商界人士，以及限制稀土出口等，每個手段環環相扣。

涉走私稀土！日媒：大陸正式逮捕富士電機2名日籍員工 恐遭長押

日本媒體引述消息人士透露，大陸海關機構近日正式逮捕2名富士電機的日本籍員工，涉及疑似走私含稀土磁體產品案件。事件源於5月間兩人於遼寧省大連市被拘留，據稱與將內置稀土磁體的馬達以拆解形式出口有關，並可能涉及規避出口管制。

誰說歐洲人不想？熱浪來襲裝冷氣從鄰居到政府都得點頭 還可能打官司

歐洲人長期排斥空調，認為噪音大、破壞建築文化遺產，而且最重要的是，只要夏季仍然溫和，就沒有必要安裝。他們也擔心，大規模採用這種耗能設備，會削弱歐洲在對抗氣候變遷方面的領導地位。然而，歐洲大陸的氣溫升高速度比全球其他地區都快，這種抗拒正逐漸與現實發生衝突。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。