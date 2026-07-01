淨零促東協轉乾淨能源 泰學者：區域應合作共推SMR

泰國核技術研究院執行長塔瓦猜表示，隨著東協各國面臨淨零碳排與電力需求快速成長等壓力，正加速轉型發展乾淨能源，其中小型模組化反應器（SMR）受許多國家重視。他呼籲東協對此建立區域合作機制，共同加速SMR發展。

泰國核技術研究院（TINT）執行長塔瓦猜（Thawachai Onjun）今天在「亞洲可持續能源週」（ASEW）的一場論壇上表示，東協人口持續增加，加上AI、資料中心及數位經濟快速發展，區域電力需求預計到2050年將較目前增加近一倍，但多數國家目前仍仰賴化石燃料發電，因此如何兼顧能源安全與減碳，已成為共同挑戰。

「亞洲可持續能源週」是亞洲最具影響力的乾淨能源活動之一，今年展會從1日至3日在曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）舉行，主要聚焦再生能源、能源效率及能源儲存等3大領域，目標是推動亞洲邁向淨零碳排。

塔瓦猜指出，SMR具備規模小、部署彈性高以及可24小時穩定供電等優勢，被視為適合東協能源轉型的重要技術。

不過，塔瓦猜也坦承，許多民眾仍對核能抱持存疑態度，並說：「每當談到核能，福島與車諾比核災仍烙印在許多人的腦海中，因此如何讓大眾接受核能，是很大挑戰」

他補充說，除了社會接受度外，監管制度、人力培育及資金，也是推動核能的重要挑戰。

塔瓦猜同時點名越南、印尼及菲律賓等3個國家正積極推動核能，在區域上屬於先驅，其中越南計畫於2030年至2035年間啟用首座核電廠；印尼規劃於2040年前部署大型核電廠，並指SMR特別適合群島型地理環境；菲律賓則將SMR納入國家能源策略，目標2032年前建置核能發電能力。

至於泰國、新加坡及馬來西亞，則持續評估SMR技術並規劃相關政策。塔瓦猜指出，泰國日前公布的新版電力發展計畫（PDP）草案已納入核能選項，並與美國及韓國合作建立符合國際原子能總署（IAEA）標準的監管架構。

塔瓦猜呼籲東協在推動SMR上，應建立區域合作機制。他指出，東協各國若各自推動SMR，不僅成本較高，也可能重複投入監管審查與技術評估。

他建議，東協可共同成立核能學院、舉行SMR監管論壇及設立技術評估中心等，透過共享人才、技術及監管經驗，降低成本並加速發展。