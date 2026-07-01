快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

熱浪來襲！西班牙6月逾千人死亡 上半年均溫創新高

中央社／ 馬德里1日綜合外電報導
西班牙今年前6個月平均氣溫比往年高出攝氏1.6度，刷新史上最熱紀錄。歐新社
西班牙今年前6個月平均氣溫比往年高出攝氏1.6度，刷新史上最熱紀錄。歐新社

西班牙官員今天表示，全國有超過1000例死亡個案與這波襲捲歐洲的熱浪有關；此外，今年前6個月平均氣溫也比往年高出攝氏1.6度，刷新西班牙史上最熱紀錄。

法新社報導，卡羅斯三世衛生研究所（Carlos IIIHealth Institute）表示，這波熱浪期間，至少有1028人死於高溫相關疾病。

據西班牙國家氣象局（AEMET）統計，去年6月是西班牙自有紀錄以來最熱的6月，共有407人因高溫相關疾病過世，今年死亡人數更暴增超過1倍。

西班牙國家氣象局今天在社群平台X上發文指出，2026年的前6個月氣溫，打破西班牙史上最熱紀錄，平均氣溫比往年高出攝氏1.6度，「史上最熱的7個上半年…全都出現在過去10年之內」。

西班牙國家氣象局表示，2026年6月是史上第2熱的6月，「平均氣溫比往年高出3.2度」。

科學家組織「世界氣候歸因組織」（World WeatherAttribution）指出，這波自6月下旬襲捲歐洲的熱浪，是歐洲有紀錄以來最嚴重的一次，若不是因為氣候變遷，6月「幾乎不可能」出現這種高溫。

德國、波蘭、捷克、斯洛伐克和匈牙利全數打破歷史溫度紀錄，英國和瑞士也刷新6月最高溫紀錄。

法國同樣出現破紀錄的平均氣溫，夜間氣溫也再創新高。

熱浪 西班牙 高溫

延伸閱讀

歐洲熱浪朝東移動 9500多萬人將面臨攝氏35度高溫

歐洲熱浪肆虐…科學家：若無人為氣候變遷 不可能6月就這麼熱

法國熱浪釀千死逾8成是長者 巴黎太平間爆滿、火化時段被預訂一空

熱到「軌道融化」！德國萊比錫輕軌全面停駛 熱浪已奪2300命

相關新聞

終極大審判！二戰後《東京大審》的大國交易內幕

閱讀巴斯（Gary J. Bass）這本原著厚達將近九百頁的歷史巨著，最好的方式之一，是把它當成一齣錯綜複雜、高潮迭起的「史詩劇」，而東京審判則是其中的「劇中劇」。讀者不妨把遠東國際軍事法庭想像成一座巨大的歷史劇場，劇場的舞臺設在敗戰後的東京，布景是美軍占領下的日本，燈光照在法官席、檢方席、辯方席、被告席、證人席與旁聽席之間。舞臺之外，還有更廣大的背景：戰敗的日本帝國，尚未結束的中國內戰，正在解體的歐洲殖民帝國，即將浮現的冷戰格局，以及戰後國際法秩序的初步成形。

轉角月影花怪談／神主牌動了？探討日治台灣〈符術怪談〉中的「騷靈現象」

如果家裡神明廳的祖先牌位為自己移動，你會不會嚇一跳？《臺灣日日新報》曾在1902年刊登一篇題為〈符術怪談〉的報導，內容講述一戶住在艋舺的台灣人家庭，神明廳發生的神主牌自主移動的「騷靈現象」。圖片僅供示意，為林安泰古厝的神明廳。

日本世足惜敗巴西沒關係 客場球衣帥到賣翻 比上屆銷量暴增近30倍

雖然世足賽日本隊6月29日以1比2輸給了巴西，再次止步於淘汰賽第一輪，但當天對戰巴西穿的客場球衣卻吸引了球迷搶購，帶動本屆賽事銷量比上一屆暴增。

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

紐約時報報導，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，從派轟炸機飛近日本、拘留東京商界人士，以及限制稀土出口等，每個手段環環相扣。

涉走私稀土！日媒：大陸正式逮捕富士電機2名日籍員工 恐遭長押

日本媒體引述消息人士透露，大陸海關機構近日正式逮捕2名富士電機的日本籍員工，涉及疑似走私含稀土磁體產品案件。事件源於5月間兩人於遼寧省大連市被拘留，據稱與將內置稀土磁體的馬達以拆解形式出口有關，並可能涉及規避出口管制。

誰說歐洲人不想？熱浪來襲裝冷氣從鄰居到政府都得點頭 還可能打官司

歐洲人長期排斥空調，認為噪音大、破壞建築文化遺產，而且最重要的是，只要夏季仍然溫和，就沒有必要安裝。他們也擔心，大規模採用這種耗能設備，會削弱歐洲在對抗氣候變遷方面的領導地位。然而，歐洲大陸的氣溫升高速度比全球其他地區都快，這種抗拒正逐漸與現實發生衝突。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。