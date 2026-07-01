熱浪來襲！西班牙6月逾千人死亡 上半年均溫創新高

西班牙官員今天表示，全國有超過1000例死亡個案與這波襲捲歐洲的熱浪有關；此外，今年前6個月平均氣溫也比往年高出攝氏1.6度，刷新西班牙史上最熱紀錄。

法新社報導，卡羅斯三世衛生研究所（Carlos IIIHealth Institute）表示，這波熱浪期間，至少有1028人死於高溫相關疾病。

據西班牙國家氣象局（AEMET）統計，去年6月是西班牙自有紀錄以來最熱的6月，共有407人因高溫相關疾病過世，今年死亡人數更暴增超過1倍。

西班牙國家氣象局今天在社群平台X上發文指出，2026年的前6個月氣溫，打破西班牙史上最熱紀錄，平均氣溫比往年高出攝氏1.6度，「史上最熱的7個上半年…全都出現在過去10年之內」。

西班牙國家氣象局表示，2026年6月是史上第2熱的6月，「平均氣溫比往年高出3.2度」。

科學家組織「世界氣候歸因組織」（World WeatherAttribution）指出，這波自6月下旬襲捲歐洲的熱浪，是歐洲有紀錄以來最嚴重的一次，若不是因為氣候變遷，6月「幾乎不可能」出現這種高溫。

德國、波蘭、捷克、斯洛伐克和匈牙利全數打破歷史溫度紀錄，英國和瑞士也刷新6月最高溫紀錄。

法國同樣出現破紀錄的平均氣溫，夜間氣溫也再創新高。