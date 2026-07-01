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全球海洋6月溫度創新高 聖嬰現象發威恐再破紀錄

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

科學家今天表示，全球海洋經歷有紀錄以來最熱的6月，隨著聖嬰現象（El Nino）和氣候變遷加劇升溫，未來幾個月可能還會持續刷新紀錄。

法新社報導，根據歐洲聯盟（EU）機構「哥白尼海洋服務」（Copernicus Marine Service）說法，全球6月海洋表面平均溫度達到攝氏20.98度，超越2023年和2024年的紀錄。

「哥白尼海洋服務」表示，今年上半年海洋高溫程度幾乎前所未見，海洋熱浪持續出現。這6個月的海洋表面均溫攝氏20.04度，略低於2024年同期紀錄。

科學家表示，聖嬰現象可能增強，恐會進一步推升今年甚至明年全球海洋和大氣溫度。

「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus ClimateChange Service）主任布諾坦普（Carlo Buontempo）表示：「目前的狀況可能代表新階段的開端，讓我們再次進入未知領域。」

布諾坦普在聲明中說：「隨著海洋溫度維持高檔，加上聖嬰現象成形，我們很可能在未來幾個月看到更多溫度紀錄被打破。」

聖嬰現象 高溫 氣候變遷

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