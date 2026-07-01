全球海洋6月溫度創新高 聖嬰現象發威恐再破紀錄

閱讀巴斯（Gary J. Bass）這本原著厚達將近九百頁的歷史巨著，最好的方式之一，是把它當成一齣錯綜複雜、高潮迭起的「史詩劇」，而東京審判則是其中的「劇中劇」。讀者不妨把遠東國際軍事法庭想像成一座巨大的歷史劇場，劇場的舞臺設在敗戰後的東京，布景是美軍占領下的日本，燈光照在法官席、檢方席、辯方席、被告席、證人席與旁聽席之間。舞臺之外，還有更廣大的背景：戰敗的日本帝國，尚未結束的中國內戰，正在解體的歐洲殖民帝國，即將浮現的冷戰格局，以及戰後國際法秩序的初步成形。

2026-07-01 16:05