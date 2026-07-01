涉走私稀土！日媒：大陸正式逮捕富士電機2名日籍員工 恐遭長押

日本媒體引述消息人士透露，大陸海關機構近日正式逮捕2名富士電機的日本籍員工，涉及疑似走私含稀土磁體產品案件。事件源於5月間兩人於遼寧省大連市被拘留，據稱與將內置稀土磁體的馬達以拆解形式出口有關，並可能涉及規避出口管制。

日本共同社7月1日報導，據多名相關人士透露，有關富士電機集團2名日籍員工5月因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪在遼寧省大連市被拘一事，當地海關機構6月中下旬正式逮捕了這2人。相關人士還稱，長期拘押將不可避免。

報導稱，大陸海關認為2人試圖將內置稀土磁體的馬達等產品以可拆卸的狀態組裝後進行出口，將其視為問題。中方可能懷疑2人的目的是出口後將產品拆卸並取出稀土磁體。另，根據大陸的司法手續，拘留37天內會決定是否正式逮捕。從逮捕後到審查決定是否起訴為止，將被拘押最長7個月。

此前，大陸外交部發言人郭嘉昆6月24日在例行記者會上指出，據了解，2名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況，「我們想強調的是，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。」同日，日本內閣秘書長木原稔透露，大陸海關通報2人因涉嫌「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」，分別於5月18日和25日被捕。

隨後，共同社6月25日引述多名知情者稱，日本富士電機集團2名日籍員工日前在遼寧省大連市被拘留，他們被指試圖將稀土磁體以可拆除的狀態加工成電機等成品後出口。大陸海關似乎認為其目的是在出口後拆卸加工成品以取出稀土磁體。

相關人士透露，被拘的2人中，1人為富士電機集團大連法人的高管，另1人據信是到中國的出差人員。2人均於5月被海關當局拘留，涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪。

港媒《明報》提到，在日中關係惡化的背景下，大陸今年1月加強了對日本的出口管制，其中涵蓋7類稀土、稀有金屬等。約半年來，取得北京當局對稀土出口的許可變得很難，日本企業採購陷入停滯。據悉，富士電機在大陸境內主要生產工業用引擎和自動販賣機，產品絕大多數以大陸市場為主。