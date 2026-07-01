富士山登山季開跑 山梨與靜岡同步開放步道

日本富士山的登山季今天開始，同時也是山梨縣與靜岡縣睽違13年同步開放境內通往富士山的登山步道。而管理單位今年提供遊客以非現金支付的方式，支付半山腰的通行費。

富士山的登山路線共有4條，分別是靜岡縣一側的富士宮、須走、御殿場路線，以及山梨縣一側的吉田路線。這些登山步道僅在每年7月上旬到9月10日開放，其餘時間為封山期間。

山梨電視台（UTY）報導，管理單位今年在富士山的5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）導入非現金支付系統，供遊客支付通行費4000日圓（約新台幣800元）。有些觀光客則已在預約登山時付清通行費。

位在吉田路線的5合目大門今晨開啟讓登山客進入，遊客相繼踏上通往山頂的步道。到了清晨4時30分左右，6合目的雲層散開，遊客能在富士山一睹美麗的日出。

而靜岡縣內的3條富士山登山路線，往年都是7月10日開放，不過今年靜岡縣內的須走路線與山梨縣內的吉田路線同一天開放。這也代表這兩地睽違13年，同步開放富士山登山路線。

配合須走路線開放，富士山的山屋也已經開始營業；吉田路線5合目到8合目的救護站，在夏季登山季期間均有醫師常駐。

靜岡縣一側的富士宮與御殿場路線，要本月10日才會開放。