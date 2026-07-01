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共同社：兩名富士電機日籍員工在大連正式被捕

中央社／ 台北1日電

日本共同社今天報導，兩名富士電機日籍員工已於6月在中國遼寧省大連市正式被捕。

針對富士電機集團兩名日籍員工5月在大連市被拘一事，據共同社中文網，多名消息人士1日透露，當地海關已於6月正式逮捕了兩人。

中國外交部發言人郭嘉昆日前在例行記者會表示，兩名日人因違反法律被中國主管部門拘留。日本內閣官房長官木原稔稍早前在記者會透露，中國海關通報兩人因涉嫌「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」，分別於5月18日和25日在大連被捕。

共同社先前引述多名知情者稱，兩名富士電機集團日籍員工被指試圖將稀土磁體以可拆卸的狀態加工成電機等產品後出口。中國方面質疑，兩人的目的是在出口後拆卸加工產品以取出稀土磁體。

在兩國關係惡化的背景下，中國今年1月加強了兩用物項對日本的出口管制，包括7類稀土、稀有金屬等。

日本企業近半年來取得中國對稀土發放的出口許可證愈發困難，導致採購陷入停滯。這次事件據報可能與中國藉稀土對日本施壓有關。

報導引述知情人士透露，被拘的兩名日人，一人為富士電機集團駐中國辦事處高層主管，另一人據信是赴中國出差的人員。兩人均於5月被中國海關以涉嫌走私中國國家禁止進出口的貨物罪拘留。

日本 木原稔 外交部

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