熱浪日益頻繁 環法自由車賽面臨變革考驗

法國才剛熬過一波令人難耐的熱浪，而就在本週末法國標誌性的自由車大賽開賽後不久，下一波熱浪恐怕也將接踵而至。

法新社報導，無論在法國還是全球各地，熱浪愈來愈頻繁出現，從惱人現象逐漸演變為威脅。

而這股熱浪威脅，正籠罩著即將登場的環法自由車賽（Tour de France）。本屆賽事將於7月4日在巴塞隆納揭開序幕，隨後於7月6日返回法國本土。

這種說法幾乎有些冒犯，但7月的環法自由車賽未來是否可能被迫調整，甚至改至其他月份舉行？

在上週末舉行的法國自由車錦標賽中，因週間氣溫高達攝氏40度，導致行經東南部伊澤爾（Isere）地區的賽程被迫縮短。當時在道路兩旁加油的觀眾直呼熱到快要窒息，參賽選手則表示，彷彿是在迎著吹風機的熱風騎行。

雖然本週初氣溫稍微回落至攝氏30度以下，但預計下週將再度飆升，考驗主車群的耐熱極限。不過，法國國家隊教練佛克勒（Thomas Voeckler）也表示，這些職業車手「跟我們一般人不同」，他們更像是早已習慣高溫的「一級方程式（F1）賽車」。

環法賽中遭遇高溫並非頭一遭，從過去的黑白歷史影像中，就能看到車手跳入噴泉或衝進咖啡館消暑的畫面。

就在不久前的2022年，於法國西南部羅德（Rodez）到卡爾卡松（Carcassonne）之間的賽段，氣溫曾飆到攝氏40度，但當時並沒有發生任何意外事故。

事實上，每年1月在澳洲參加環澳自由車賽（TourDown Under）的選手，經常也會面臨這種酷熱天氣。

但熱浪出現的頻率與強度不斷增加，已也使外界開始關注，未來是否可能有環法賽賽段為保障車手與觀眾安全而被取消或調整。