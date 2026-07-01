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日本今起調漲簽證與出國稅 有望帶來可觀收入

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本7月起調漲出國稅，每次出境稅額將由現行的1000日圓，提高為3000日圓。圖為日本京都清水寺楓紅盛況。聯合報系資料照
日本7月起調漲出國稅，每次出境稅額將由現行的1000日圓，提高為3000日圓。圖為日本京都清水寺楓紅盛況。聯合報系資料照

日本政府今天起已調漲出國稅，以及非免簽外國人訪問日本的簽證規費，限一次有效的簽證規費從原本的3000日圓（約新台幣600元），調漲到1萬5000日圓（約新台幣3000元）。

「日本經濟新聞」報導，日本過去一段時間持續增加免簽對象國，目前有74個國家與地區的民眾在特定條件下能以免簽在日本短期居留。根據日本外務省（相當於外交部），2025年約8成的外國人以免簽方式訪日。

另一方面，包含中國、菲律賓、越南等逾120個國家的民眾，進入日本則必須申請簽證。2025年日本發放簽證案件之中，發給中國人就達571萬件，占全體786萬件的73%左右。而日本去年發放的簽證數量，僅次於2019年COVID-19疫情爆發前的水準，主因是中國遊客增加。

不過，日本簽證規費與歐美國家相較之下，明顯較為便宜，美國短期居留規費為185美元（約新台幣5900元）、英國135英鎊（約新台幣5800元）、加拿大100加幣（約新台幣2200元）、有加入申根協定（Schengen Accord）的歐洲國家一律為90歐元（約新台幣3300元）。

而日本持續推動外國人造訪日本的政策，去年初步估計有4243萬人次造訪，創下新高，且之後的目標是在2030年達到6000萬人次訪日。

日本這次調漲簽證規費是把一次有效的簽證規費從原本的3000日圓調漲到1萬5000日圓；在期限內能多次出入日本的簽證規費，則從6000日圓（約新台幣1200元）漲到3萬日圓（約新台幣6000元）。

調漲簽證規費是希望擴充因應訪日觀光客增加的相關業務經費，這項措施預計替日本政府增加約1200億日圓（約新台幣240億元）的收入。

此外，日本政府今天起也已把旅客離開日本時所課徵的國際觀光旅客稅（出國稅），從目前的1000日圓調升到3000日圓。出國稅的徵收對象也包含日本人。

日本調漲出國稅的配套措施是，今起同步調降日本民眾線上申請18歲以上護照的費用，有效期限10年的護照規費降為8900日圓，比過去便宜44%，另外，18歲以下的護照規費也同步調降為一律4400日圓。

簽證 日本 菲律賓

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