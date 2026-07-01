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布魯塞爾夏日電影節首推台灣主題 開幕片不散引迴響

中央社／ 布魯塞爾30日專電
布魯塞爾夏日電影節30日登場，首推台灣主題，開幕片是導演蔡明亮的「不散」，影廳內座無虛席。中央社
布魯塞爾夏日電影節30日登場，首推台灣主題，開幕片是導演蔡明亮的「不散」，影廳內座無虛席。中央社

布魯塞爾夏日電影節30日登場，開幕片是導演蔡明亮的「不散」，影廳內座無虛席。有觀眾對於電影的表現手法相當印象深刻，也有人表示因此點燃了對台灣電影的興趣。

今年的布魯塞爾夏日電影節首度以台灣作為影展主題。影展期間放映的包含「刺客聶隱娘」、「魔法阿媽」、「女孩」、「左撇子女孩」等18部作品。

開幕片選擇蔡明亮的作品「不散」，在位於布魯塞爾聖休伯特拱廊街裡的Cinema Galeries放映。開演前，戲院大廳人山人海，正式開演後，影廳內更是座無虛席。

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉告訴中央社，看到這麼多人共襄盛舉相當開心，18部台灣電影將於接下來陸續播映，希望每一部片都能吸引這麼多人，讓每一部片都能引起迴響跟思考。

電影節共同策展人奇拉柯席恩（Levon Kirakosian）告訴中央社，「不散」是今年的選片中，他最喜歡的作品之一，因為這是一個發生在電影院裡的故事，在電影院裡欣賞這部作品，這樣的體驗非常棒。

今年布魯塞爾夏日電影節與柏林台灣影展合作，2位策展人邱昇達、吳浩平也出席晚間的開幕活動。

邱昇達接受中央社訪問時提到，看到今晚開幕片全場坐滿相當感動。

今年以台灣為主題，並聚焦於「台北」，對於選片與策展的概念，邱昇達表示，這些作品展現台灣的海島視角與離散的感覺。對於歐洲人來說，他們最先認識的台灣城市一定是台北，從這18部電影中，可以看到台北及從台北發散出去的各種東西，還有想要來到台北的人們所經歷的事情與想法。

與台灣友人一同來看電影的比利時民眾伊恩告訴中央社，過去就曾聽說蔡明亮的作品具有很強藝術性，然而實際看過後才真正感受到並留下深刻印象；另一位前來欣賞電影的外國民眾則提到，過去沒什麼機會看台灣電影，不過接下來會在電影節期間多看一些台灣的電影。

今年布魯塞爾夏日電影節從6月30日至8月11日，總計將播放18部橫跨不同時代背景、題材的台灣電影，也規劃了3場露天放映會，分別放映「刺客聶隱娘」、「灼人秘密」與「左撇子女孩」。

布魯塞爾 聶隱娘 電影院

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