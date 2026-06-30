歐洲熱浪朝東移動 9500多萬人將面臨攝氏35度高溫

歐洲有紀錄以來最劇烈熱浪正在減弱，據法新社預估，當地面臨至少攝氏35度高溫的人口將由昨天的1億3000多萬人降至今天的9500多萬人，主要在東歐和南歐。

這波熱浪上週席捲西歐後，朝東方移動。預估歐洲不含土耳其在內，今天仍有2/5人口將面臨高於攝氏30度的氣溫。

其中在匈牙利，預期幾乎全國人口都會遭遇最高攝氏35度氣溫；在斯洛伐克、摩爾多瓦、烏克蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞和克羅埃西亞，最高溫更預測會超過這個門檻。在南歐的西班牙和義大利，也預估將有數百萬人承受這樣的高溫。

歐洲不習慣經歷這樣的氣溫，尤其是在夏季如此初期。根據世界氣候歸因組織（World WeatherAttribution）科學家的說法，若非氣候變遷，6月「幾乎不可能」有這樣的熱浪。

法新社的預估數據是仿照奧地利非政府組織「氣候儀表板」（Klimadashboard）的方法，但這個組織在其「歐洲高溫追蹤器」（European Heat Tracker）網站上指出，法新社的算法很可能低估人口稠密的都會區受影響人數。

「氣候儀表板」創辦人之一雅布隆斯基（DavidJablonski）向法新社解釋，因為這樣的分析無法完全反映都市熱島效應，也就是都市的氣溫明顯高於周遭鄉間地區。