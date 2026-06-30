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歐洲熱浪朝東移動 9500多萬人將面臨攝氏35度高溫

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
西班牙今年首波熱浪侵襲，大部分地區都籠罩在極端高溫下，「持扇」以往在西班牙是年長女士的「特權」，如今面臨酷暑，馬德里街頭民眾與遊客不分老少，人手一扇，揮個不停。 中央社
西班牙今年首波熱浪侵襲，大部分地區都籠罩在極端高溫下，「持扇」以往在西班牙是年長女士的「特權」，如今面臨酷暑，馬德里街頭民眾與遊客不分老少，人手一扇，揮個不停。 中央社

歐洲有紀錄以來最劇烈熱浪正在減弱，據法新社預估，當地面臨至少攝氏35度高溫的人口將由昨天的1億3000多萬人降至今天的9500多萬人，主要在東歐和南歐。

這波熱浪上週席捲西歐後，朝東方移動。預估歐洲不含土耳其在內，今天仍有2/5人口將面臨高於攝氏30度的氣溫。

其中在匈牙利，預期幾乎全國人口都會遭遇最高攝氏35度氣溫；在斯洛伐克、摩爾多瓦、烏克蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞和克羅埃西亞，最高溫更預測會超過這個門檻。在南歐的西班牙和義大利，也預估將有數百萬人承受這樣的高溫。

歐洲不習慣經歷這樣的氣溫，尤其是在夏季如此初期。根據世界氣候歸因組織（World WeatherAttribution）科學家的說法，若非氣候變遷，6月「幾乎不可能」有這樣的熱浪。

法新社的預估數據是仿照奧地利非政府組織「氣候儀表板」（Klimadashboard）的方法，但這個組織在其「歐洲高溫追蹤器」（European Heat Tracker）網站上指出，法新社的算法很可能低估人口稠密的都會區受影響人數。

「氣候儀表板」創辦人之一雅布隆斯基（DavidJablonski）向法新社解釋，因為這樣的分析無法完全反映都市熱島效應，也就是都市的氣溫明顯高於周遭鄉間地區。

熱浪 高溫 歐洲

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