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亞太最佳島嶼榜出爐 印尼2島入選前10

中央社／ 雅加達30日專電

印尼「羅盤報」（Kompas）今天報導，旅遊雜誌Travel + LeisureAsia公布2026年亞太區奢華旅遊獎讀者票選結果，印尼峇里島排名亞太最佳島嶼第3，松巴島（Sumba）也名列前10，排名第9。

依Travel + Leisure Asia官網資料，亞太區奢華旅遊獎（Luxury Awards Asia Pacific）為年度讀者票選獎項，涵蓋亞太多個市場，評選飯店、度假村、航空公司、郵輪及旅遊目的地等多個類別；候選名單由編輯團隊及專家提名，再開放讀者投票。

根據Travel + Leisure Asia本月公布的榜單，泰國蘇美島（Koh Samui）排名第1，越南富國島（Phu Quoc）居第2，印尼峇里島排名第3；前10名還包括菲律賓巴拉望島（Palawan）、馬來西亞檳城（Penang）、泰國普吉島（Phuket）、馬來西亞蘭卡威（Langkawi）、菲律賓長灘島（Boracay）、印尼松巴島及泰國象島（Koh Chang）。

羅盤報指出，峇里島長期是印尼最重要的國際旅遊目的地之一，但近年面臨大眾觀光帶來的管理挑戰，包括環境、公共秩序及旅遊品質等議題。

羅盤報引述越南快訊（VnExpress）報導指出，峇里島此次未居榜首，與近年大眾觀光衍生的相關問題有關。為維護地方文化與社會秩序，峇里島當局過去1年加強取締外籍旅客簽證違規及不當行為。

Travel + Leisure Asia表示，排名第1的蘇美島在發展高端旅遊的同時，也保留部分自然景觀與地方特色，包括椰林、瀑布、森林步道及傳統漁村。

除峇里島外，松巴島是印尼另一座入選前10的島嶼。羅盤報提及，松巴島位於印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara），近年隨著度假村陸續開發，逐漸受到國際旅客關注。

印尼 亞太 峇里島

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