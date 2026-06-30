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尼泊爾禽流感升溫 撲殺逾59萬家禽
尼泊爾農業部官員今天表示，尼泊爾正致力對抗禽流感病例激增，已撲殺逾59萬6000隻家禽，並關閉國內唯一的動物園。
法新社報導，尼泊爾為座落於喜馬拉雅山地區的國家，過去幾年曾出現禽流感疫情，於今年3月18日通報首批病例。
自那時起，尼泊爾政府畜牧官員已督導大規模撲殺雞隻和其他家禽，並銷毀逾100萬顆蛋。
尼泊爾畜牧服務局局長達哈爾（Umesh Dahal）表示，目前已有11個區域通報病例，包括疫情最嚴重的加德滿都谷地（Kathmandu Valley）3個區域。
達哈爾表示，當局懷疑疫情可能是由烏鴉傳播。
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