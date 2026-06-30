尼泊爾禽流感升溫 撲殺逾59萬家禽

「美輪明宏給自己的評價，是『怪物』（化け物）。」日本傳奇藝人美輪明宏，已證實於2026年6月20日逝世，享耆壽91歲。美輪明宏是親身經歷1945年長崎原子彈的被爆者，也是戰後罕見前衛的變裝歌手與演員，其一生見證了日本戰後社會的跌宕起伏，與文豪三島由紀夫的來往亦是為人熟知的話題。美輪明宏在中晚年逐漸走向人生導師的角色，還有靈能、超自然的色彩，而時常在大眾媒體上進行「人生相談」回應讀者疑難雜症，同時也有正反不一的輿論評價。

2026-06-30 09:45