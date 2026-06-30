英國脫歐10年 德國果醬正名成功

英國脫歐10年，一項源自英國飲食文化的歐盟果醬命名規定正式走入歷史。歐盟新版早餐指令本月在德國生效，未來草莓、藍莓或杏桃等水果製成的抹醬，都可重新叫做德國人熟悉的Marmelade。德媒稱，這是一項遲來的「果醬正名」勝利。

過去德國依照歐盟法規規定，只有柑橘類水果製成的產品可稱為「Marmelade」；其他水果製成的抹醬則必須標示為「Konfitüre（Jam）」等其他名稱。

這項規定源自英國傳統，在英國飲食文化中，「Marmelade」專指以柳橙、檸檬等柑橘類水果製成、通常帶有果皮且略帶苦味的果醬；草莓、覆盆子或杏桃等其他水果果醬則稱為「Jam」。

英國1973年加入歐洲經濟共同體（EEC）後，成功將這套命名習慣納入歐洲法規，1979年相關規定生效後，在德國、奧地利等德語國家及其他歐盟國家，逐漸形成消費者日常用語習慣與食品標示不一致現象。

這種口語與法規脫節的情況，不僅讓消費者困惑，也讓德國食品業者在商品命名上煞費苦心，為避免觸法，有些品牌乾脆避開兩種名稱，只在包裝上標示水果口味。

因此2017年英國脫歐貿易談判期間，時任歐洲議會議員的德國薩蘭邦（Saarland）財政部長魏茨澤克（Jakob von Weizsäcker）當時就向歐盟執委會提議，英國脫歐後，歐盟應還給各國果醬命名權。

魏茨澤克當時帶著幽默語氣表示，讓果醬（Marmelade）重新叫回果醬（Marmelade），或許能為許多歐盟公民稍微沖淡英國脫歐留下的苦澀滋味。

經各方推動，歐盟終於在2024年修改早餐指令，並由會員國轉化回國內法。今年6月，新規在德國正式上路，德國消費者終於可以在超市貨架上，看見草莓、覆盆子、藍莓、杏桃等平常吃的水果果醬，產品標示為自己日常習慣稱呼的用語。

南德日報（SZ）一篇專欄打趣形容，這是一項遲來的果醬正名勝利，英國脫歐10年，布魯塞爾的「果醬專制時代」終於結束。