北卡羅萊納州監獄驚傳暴動！88名囚犯挾持警衛 驚動FBI跨部會圍捕

美國北卡羅萊納州東部的一所區域監獄，於週一（29日）清晨爆發一起嚴重的集體暴動事件。多名囚犯聯手壓制並挾持了獄方工作人員，一度掌控監獄部分區域。所幸在地方、州政府及聯邦調查局（FBI）等執法單位的強力介入與談判下，這場持續數小時的對峙最終和平落幕。

根據CNN和ABC11報導，事件發生在位於溫莎（Windsor）的伯蒂-馬丁區域拘留中心（Bertie-Martin Regional Detention Center）。週一清晨約5點，當局接獲通報指出，獄中的88名囚犯突然發難，壓制了當時在場的3名警衛。其中1名警衛機警逃脫，但另外2名警衛不幸遭到囚犯挾持。事件驚動了北卡州調查局（SBI）與FBI派員馳援。

經過緊急談判，暴動群眾隨後釋放了2名受傷的警衛以及多名被迫捲入的囚犯。伯蒂郡警長泰隆·魯芬（Tyrone Ruffin）在記者會上表示，獲釋的警衛已送醫治療，雖然傷勢細節尚未對外公布，但事件並未對大眾安全構成威脅。執法大軍隨後於午後攻堅清除現場，奪回監獄控制權。

這起暴動也再次掀起對於監獄安全與人力短缺的論戰。外界質疑為何事發當時偌大的監獄竟只有3名警衛負責看守88名囚犯？北卡州警長協會（North Carolina Sheriffs' Association）對此坦言，該監獄是由縣專員任命的獨立機構營運，並非由警長辦公室直接管理，且預算與薪資不足導致許多監獄面臨嚴重的人手短缺。目前該設施已暫時關閉以評估毀損狀況，所有囚犯也已被安全移送至其他監獄，詳細暴動原因仍由當局深入調查中。