亞洲考場成重災區！「AI智慧眼鏡」作弊風潮襲來 台韓多名考生遭逮

隨著人工智慧（AI）技術一日千里，傳統考場的防作弊機制正面臨前所未有的挑戰。在升學與就業壓力極大的東亞社會，近期接連傳出學生利用「AI智慧眼鏡」作弊的案件，引發各國教育部門的高度警覺。

根據CNN報導，上個月韓國在評估英語能力的檢定考試中，首度查獲兩起利用AI眼鏡作弊的個案；而台灣某頂尖醫學院的入學考試中，也有一名考生因眼神異常緊盯試卷遭到監考人員注意，盤查後赫然發現其配戴的眼鏡鏡框竟然正在發熱。

事實上，AI智慧眼鏡的作弊能力已獲得學術證實。香港科技大學助理教授孟子立曾進行一項實驗，讓AI眼鏡參加大學部電子工程考試。眼鏡透過鏡頭捕捉試題並上傳至AI大型語言模型，隨後便將答案直接顯示在鏡片上。最終，該AI拿下的分數竟高居全班前5%，遠超平均水準。

專家憂心，現今AI眼鏡外觀越來越輕薄、隱蔽，且能獨立連網，被揭發的恐只是冰山一角。對此，中國今年的高考已嚴格規定必須檢查所有眼鏡，英、韓等國也正緊急研擬反制措施。香港教育大學教授江紹祥則指出，面對AI的衝擊，與其一味禁止，教育體制更應加速轉型，從死記硬背改為培養學生的思辨能力，才是根本之道。

科技持續不斷的進步，本站曾報導，根據研調機構Counterpoint Research的調查指出，智慧眼鏡和智慧頭戴裝置在2026年的出貨量增加了83%，顯示這種型態的智慧科技正蓬勃發展，時代前進的車輪已不可阻擋，科技的發展能讓我們的生活變得更加快捷和便利，但其衍伸出的種種問題也需要大眾的集體重視，才能在享受科技紅利的同時不致迷失在進步的幻夢之中。