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日本政府通過皇室典範修正案 女性皇族婚後可留皇室

中央社／ 東京30日專電
日本擬修皇室典範，日本公主佳子未來若結婚，可能可保有皇室身分。 路透
日本擬修皇室典範，日本公主佳子未來若結婚，可能可保有皇室身分。 路透

為因應日本皇族人數持續減少，日本政府今天在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，以及開放舊皇族男系男性後裔成為皇族養子。政府將把修正案送交國會審議，力拚在本屆國會完成立法。

日本現行「皇室典範」規定，皇位由父系血統的男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟秋篠宮文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減，政府因此研擬修法。

NHK報導，根據修正案，女性皇族結婚後可選擇繼續留在皇室。法案設有過渡措施，規定法律施行時已具皇族身分的女性皇族，可於結婚時依本人意願選擇是否脫離皇室；此外，即使婚後選擇留在皇室，也將與一般國民相同，適用「住民基本台帳法」。

修正案另一項重點為新增養子制度。政府擬在「皇室典範」新增專章，允許1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，在年滿15歲、未婚且沒有子女的情況下，可被皇族收為養子。

不過，法案同時明定，成為養子的男系男性本人不具有皇位繼承資格；但若養子日後生下兒子，依照現行「皇室典範」規定，這個兒子將享有皇位繼承資格。

此外，修正案附則規定，政府將依皇族人數變化及制度運作情況，每30年檢討一次制度是否需要修正。

日本維新會先前曾對年滿15歲才能成為養子的條件提出質疑，不過，維新會共同代表藤田文武今天與自民黨副總裁麻生太郎及政務調查會長小林鷹之會談後，最終同意支持修正案提交國會。

藤田表示，自民黨方面希望朝野共同推動修法，以確保皇位穩定繼承，雖然他認為養子制度不應設置15歲年齡門檻，也對部分條文仍有保留，但考量法案已納入每30年檢討機制，且維持皇族人數與皇統延續具有重要意義，因此決定以大局為重，支持法案推進。

小林則表示，確保皇族人數是日本皇室面臨的迫切課題，各方再次確認延續皇統的重要性，基於大局觀與使命感，希望推動「皇室典範」修正案順利完成立法。

日本 國會 皇室

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