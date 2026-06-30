走出癌末重生！凱特王妃挑戰「24小時登英國3大高峰」 為癌症醫院募款

英國肯辛頓宮於週日（28日）證實，威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）在剛過去的週末，獨自完成了極具考驗的「國家三峰挑戰（National Three Peaks Challenge）」。她在24小時內接連攻頂蘇格蘭、英格蘭及威爾斯的三座最高峰，總攀登高度超過10,000英尺（約3,064公尺），以此行動為她兩年前接受癌症治療的醫院籌募基金。

根據CNN和ABC新聞報導，現年44歲的凱特王妃於2024年3月宣布罹癌並接受預防性化療，並於2025年初欣喜宣布病情緩解。在抗癌成功一年多後，她選擇挑戰這項艱鉅的體能極限。當她成功走完23英里(約37公里)的山路抵達終點時，迎來了溫馨的一幕——丈夫威廉王子、三位子女（喬治、夏綠蒂與路易），以及她的父母和弟弟皆在現場激動迎接。

肯辛頓宮隨後發布了凱特的登山照與感人影片。凱特在影片中坦言：「很多人問我為什麼要挑戰？一部分是出於個人原因——我很感恩自己今天能站在這裡，並擁有足夠強壯的身體走過這些山巒。但更重要的是，我想藉此回饋社會。」

凱特表示，癌症深刻地改變了人的思維與生活，她希望透過這次挑戰去「探索診斷之外的生命可能性」，並提倡關注癌症患者在心理與精神上的「整體護理（holistic care）」。此次募款將全數捐給威廉與凱特共同擔任贊助人的皇家馬斯登癌症慈善基金會（The Royal Marsden Cancer Charity），用以支持更多正在與病魔抗爭的勇士。