GREEN×EXPO國際參加者會議 橫濱迎接花博倒數

迎接2027年國際園藝博覽會（GREEN×EXPO 2027），國際園藝博覽會協會今天在橫濱舉辦首屆國際參加者會議（IPM），共有77個國家及機構、207名代表出席，為博覽會開幕前首次所有參展單位齊聚一堂的重要里程碑。

本次IPM旨在向各參展國及國際機構說明GREEN×EXPO 2027最新籌備進度、日本相關法規制度、展館建設、物流、營運管理及參展規範，同時透過工作坊、個別諮詢及會場視察等活動，加強主辦單位與各國之間的溝通與合作，協助各參展單位順利完成籌展工作。

上午舉辦開幕式，國際園藝博覽會協會事務局長河村正人首先代表主辦單位，歡迎來自世界各地的代表來到橫濱。他表示，目前各項籌備工作正穩健推進，參展國家及國際組織已由原先設定的70個增加至75個，充分展現國際社會對博覽會的高度支持。

河村指出，本次IPM是首次以面對面方式召開，希望透過直接交流，加深彼此溝通與合作。他強調，協會將全力協助各國完成參展準備，攜手打造一場成功的國際盛會。

他表示，GREEN×EXPO 2027以「Scenery of theFuture for Happiness（創造幸福的明日風景）」為主題，不只是展示花卉與綠化景觀，更希望透過植物與自然的力量，與世界共同思考氣候變遷、生物多樣性保育及永續社會。

國際園藝博覽會協會會長、經團連會長筒井義信透過影片致詞表示，橫濱自1859年開港以來，一直是日本對外交流的重要門戶，也是兼容多元文化與創新的國際城市，十分榮幸能在此迎接世界各地代表。

他指出，當前全球正面臨氣候變遷、生物多樣性流失、都市化以及國際衝突等挑戰，人類必須共同思考要為下一代留下什麼樣的未來。花卉與綠色植物具有療癒人心、凝聚社區及孕育希望的重要力量，而GREEN×EXPO 2027正是一個向世界分享這些價值、促進國際合作的平台。

日本農林水產大臣鈴木憲和致詞提到剛結束的世界盃日本與巴西對決，開玩笑說，「原本我還希望能向各位分享日本隊在世界盃淘汰賽取得勝利的喜訊，可惜未能如願。」

他表示，不過「植物帶給我們一項重要的啟示，即使是不同品種的植物，也能在同一座花園中和諧美麗地共存」，因此他深信，來自不同國家與地區的各位代表，「也將如同花園中的各種植物一般，在橫濱攜手合作，共同打造一場精彩且令人難忘的國際博覽會。」

國際展覽局秘書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）則表示，繼2025年大阪關西世博之後，日本將再次迎接世界各國，舉辦另一場重要的國際博覽會。這將是一個促進國際對話、交流創新理念與深化合作的重要平台。

他表示，值得一提的是，大阪關西世博使用的部分建材、建築結構，甚至部分樹木，都將在GREEN×EXPO 2027再次被利用。這正展現了世界博覽會本身也能實踐循環經濟與資源永續利用的理念。他相信在超過75個國家及國際組織共同參與下，GREEN×EXPO 2027將能啟發數百萬來訪者，共同想像並攜手創造一個人類與自然能夠和諧共生、共同繁榮的未來。

2027年國際園藝博覽會將於2027年3月19日至9月26日在橫濱舉行，預計吸引超過1000萬人次參觀。