印度石油公司西孟加拉廠大火 20多人傷、列車中斷
印度西孟加拉邦（West Bengal）一煉油廠的石腦油管線今天凌晨發生大火，已知有20多人受傷，起火原因尚待查明，但疑與石腦油遭竊有關。
位於西孟加拉邦哈地亞（Haldia）的一間煉油廠周遭，一條石腦油的油管於爆出大火，現場畫面顯示，濃濃黑煙直衝雲霄，消防單位出動12輛消防車，相關人員也正全力灌救，試圖控制火勢，目前滅火行動仍在持續中。
一名警官告訴今日印度（India Today），這起火警造成20多人受傷，其中5人傷勢較重，傷者大多為當地居民，有2人是煉油廠保全，部分傷者在當地接受治療，其餘傷患被轉送到加爾各答（Kolkata）的醫院救治。
官員表示，由於起火的是煉油廠的管線，消防員以泡沫、乾粉滅火器滅火，「希望火勢很快能被撲滅」，他還說道：「我們懷疑是石腦油管道外洩引起火災，但真正的起火原因須待正式調查報告出爐才能知道。」
這起火災讓當地鐵路設備受波及，導致列車中斷行駛。
火警發生後，煉油廠員工、當地區民迅速投入救援，消防人員也很快趕到並救出傷者，部分傷患因傷重而情況危急。
報導指出，管線發生火警的煉油廠表示，起火點可能在煉油廠附近，一個未經授權，疑為竊取石腦油的地點。
該廠強調，石腦油是高度易燃的物質，並再次警告不要在未經授權情況下，接觸或處理石油相關產品，因為那會有很大的安全疑慮。
發生火警的煉油廠是印度石油公司（Indian OilCorporation Ltd.）擁有的第4座煉油廠，位於西孟加拉邦，距離首府加爾各答約136公里處。
該廠占地612英畝，1975年開始投產，年產量約在250萬噸。
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