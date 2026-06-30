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逾10萬人參加赫爾辛基驕傲大遊行 無障礙參與為特色

中央社／ 赫爾辛基30日專電

赫爾辛基驕傲大遊行（Helsinki Pride）吸引逾10萬人上街。主辦單位今年特別落實無障礙精神，安排長者乘坐專屬彩虹電車，並讓載滿輪椅使用者的卡車擔任前導，藉由細緻安排，落實與多元族群並肩同行的精神。

上週末盛大登場的這項活動，警方與主辦單位估計，約有10萬名民眾參與這場盛典。遊行隊伍自參議院廣場（Senate Square）出發，沿途行經市中心曼納海姆路（Mannerheimintie）等多條主要幹道和靜巷，最終抵達卡伊沃公園（Kaivopuisto）。遊行過程，也有數個反彩虹人士和群體拿標語抗議遊行主題，但整體和平順利。

在活動中，遊行沿途大批市民手持彩虹旗幟夾道歡呼，也有人走進隊伍親身參與。抵達終點後，公園內民眾在樹蔭下野餐，各年齡層的活動攤位錯落其間，大型音樂舞台與戶外舞池接力登場；公園派對從下午延續至傍晚，成為可以待上整整一天的節慶。

走在隊伍裡、身著森巴舞校服飾的阿爾托寧（AuraAaltonen）接受中央社記者採訪，她來自赫爾辛基的「鸚鵡帝國」森巴舞校（Imperio de Papagayo），隊伍中還有其他舞校成員同行。被問及此刻心情，她笑著說，「感覺很棒，能參與其中很有趣」。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，今年遊行主題為「成長的自由」，並由芬蘭國會彩虹網絡（Parliament's Rainbow Network）擔任活動贊助人。教育部長阿德勒克羅伊茨（Anders Adlercreutz）現身遊行隊伍，他在「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）受訪時強調，不少年紀較輕的群體，校園中仍常面臨歧視與霸凌，社會必須致力建立寬容環境，從而實現平等的芬蘭。

今年赫爾辛基驕傲社群頒出年度「驕傲改變世界（Pride Changes the World）」人權獎，得主是IrisHelsinki，這是赫爾辛基市青少年服務部門（City ofHelsinki Youth Services）旗下的彩虹青年中心。IrisHelsinki服務13至25歲的LGBTQ+青少年及其友人，由同儕工作者與具備LGBTQ+議題專業的青少年工作者擔任指導，並深入學校等教育機構推廣，目標是讓彩虹青少年在自身環境中感到安全，減少青年孤獨感，找到所屬社群。打造每個人都能做自己的安全空間。

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