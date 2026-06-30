仲夏夜最美焦點！2026首輪滿月「草莓月亮」夜空登場 低空「月亮錯覺」超吸睛

迎來夏至之後，2026年夏季的第一輪滿月「草莓月亮（Strawberry Moon）」於本週一（29日）正式點亮夜空。根據格林威治皇家天文台與天文網站 EarthSky 資訊，這輪滿月在美東時間週一晚間7點57分（英國時間週二凌晨）達到滿盈，且在週一與週二連續兩晚，民眾都能以肉眼捕捉到它迷人的身影。

根據CNN和BBC天氣報導，對北半球的觀測者而言，這次的草莓月亮是一年中運行軌跡最低的滿月。當它貼近地平線升起時，會觸發一種名為「月亮錯覺（Moon illusion）」的光學現象，讓它在視覺上顯得比平時巨大。不過有趣的是，這次滿月其實恰逢「遠地點」（月球距離地球最遠的點）的隔天，本質上是一輪「微月（micromoon）」，也是今年第二小的滿月，但肉眼幾乎察覺不到縮小。

至於「草莓月亮」浪漫的名字，並非指月亮會變成粉紅色，而是源自美洲原住民阿爾岡昆部落（Algonquin），代表著野草莓熟成採收的季節。不過科學家表示，受大氣環境影響，當月光穿透大氣層中的污染物或懸浮微粒時，確實可能讓月亮呈現溫暖的琥珀色、橘色甚至帶點微紅。

美國宇航局（NASA）科學家彼得羅（Noah Petro）建議，想觀賞這輪低懸的明月，最好選擇建築物與樹木較少的開闊暗處。隨著阿提米絲 2 號（Artemis II）任務成功繞月，人類重返月球的腳步漸近，現在正是抬頭與月球建立連結的最佳時機。若因雲雨錯過此次美景，今年接下來還有6次滿月機會，包括7月29日的「雄鹿月」以及11、12月份的年度超級月亮。