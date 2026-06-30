快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

仲夏夜最美焦點！2026首輪滿月「草莓月亮」夜空登場 低空「月亮錯覺」超吸睛

聯合新聞網／ 綜合報導
迎來夏至之後，2026年夏季的第一輪滿月「草莓月亮（Strawberry Moon）」於本週一（29日）正式點亮夜空。圖／ingimage
迎來夏至之後，2026年夏季的第一輪滿月「草莓月亮（Strawberry Moon）」於本週一（29日）正式點亮夜空。圖／ingimage

迎來夏至之後，2026年夏季的第一輪滿月「草莓月亮（Strawberry Moon）」於本週一（29日）正式點亮夜空。根據格林威治皇家天文台與天文網站 EarthSky 資訊，這輪滿月在美東時間週一晚間7點57分（英國時間週二凌晨）達到滿盈，且在週一與週二連續兩晚，民眾都能以肉眼捕捉到它迷人的身影。

根據CNNBBC天氣報導，對北半球的觀測者而言，這次的草莓月亮是一年中運行軌跡最低的滿月。當它貼近地平線升起時，會觸發一種名為「月亮錯覺（Moon illusion）」的光學現象，讓它在視覺上顯得比平時巨大。不過有趣的是，這次滿月其實恰逢「遠地點」（月球距離地球最遠的點）的隔天，本質上是一輪「微月（micromoon）」，也是今年第二小的滿月，但肉眼幾乎察覺不到縮小。

至於「草莓月亮」浪漫的名字，並非指月亮會變成粉紅色，而是源自美洲原住民阿爾岡昆部落（Algonquin），代表著野草莓熟成採收的季節。不過科學家表示，受大氣環境影響，當月光穿透大氣層中的污染物或懸浮微粒時，確實可能讓月亮呈現溫暖的琥珀色、橘色甚至帶點微紅。

美國宇航局（NASA）科學家彼得羅（Noah Petro）建議，想觀賞這輪低懸的明月，最好選擇建築物與樹木較少的開闊暗處。隨著阿提米絲 2 號（Artemis II）任務成功繞月，人類重返月球的腳步漸近，現在正是抬頭與月球建立連結的最佳時機。若因雲雨錯過此次美景，今年接下來還有6次滿月機會，包括7月29日的「雄鹿月」以及11、12月份的年度超級月亮。

月亮

相關新聞

自稱「怪物」的人間不死鳥：美輪明宏的「正負法則」傳奇人生（1935－2026）

「美輪明宏給自己的評價，是『怪物』（化け物）。」日本傳奇藝人美輪明宏，已證實於2026年6月20日逝世，享耆壽91歲。美輪明宏是親身經歷1945年長崎原子彈的被爆者，也是戰後罕見前衛的變裝歌手與演員，其一生見證了日本戰後社會的跌宕起伏，與文豪三島由紀夫的來往亦是為人熟知的話題。美輪明宏在中晚年逐漸走向人生導師的角色，還有靈能、超自然的色彩，而時常在大眾媒體上進行「人生相談」回應讀者疑難雜症，同時也有正反不一的輿論評價。

仲夏夜最美焦點！2026首輪滿月「草莓月亮」夜空登場 低空「月亮錯覺」超吸睛

迎來夏至之後，2026年夏季的第一輪滿月「草莓月亮（Strawberry Moon）」於本週一（29日）正式點亮夜空。

佛州一週驚傳3起鱷魚襲人致1死！ 專家示警：切勿進入危險水域

美國佛羅里達州在過去一週內接連發生三起驚悚的短吻鱷襲擊事件，共造成三人受傷，其中一名女子不幸喪命。頻繁的攻擊事件已引發當地社會與野生動物保護部門的高度關注。

摩納哥首起蓄意爆炸！烏克蘭億萬富豪命危、妻疑斷腿 現場濺血照曝光

每日郵報報導，摩納哥29日晚間驚傳爆炸事件，一名男子將裝有螺栓與彈片的背包放在豪宅大樓入口，引爆後逃逸法國，造成3人重傷。多家外媒指出，傷者是烏克蘭億萬富豪葉爾莫拉耶夫一家三口，葉爾莫拉耶夫命危，妻子安娜疑似失去雙腳。案發的豪宅大門入口血跡斑斑，震驚向來以治安良好聞名的摩納哥。

日本環球影城將擴大浮動式票價 同天買票也會漲

日媒今天報導，日本環球影城（USJ）宣布，今年9月1日起會採取新機制，會依門票開賣之後的動向，調漲門票價格。這代表，即便...

印度坦米爾那都邦抗熱浪 未來採購公車全配冷氣

歐洲熱浪對民生的影響引發關注，常年高溫的印度也需面對同樣問題。坦米爾那都邦（Tamil Nadu）未來採購公車時，將只購...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。