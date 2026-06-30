佛州一週驚傳3起鱷魚襲人致1死！ 專家示警：切勿進入危險水域

美國佛羅里達州在過去一週內接連發生三起驚悚的短吻鱷襲擊事件，共造成三人受傷，其中一名女子不幸喪命。頻繁的攻擊事件已引發當地社會與野生動物保護部門的高度關注。

根據CNN和FOX天氣報導，最新的慘劇發生在6月28日下午。一名31歲女子與男友及友人前往奧蘭多北部的利特爾大伊康州立森林（Little Big Econ State Forest）觀光，並在伊康拉克哈契河（Econlockhatchee River）下水游泳。不料女子突遭巨鱷襲擊，其男友當下雖拼命試圖將她從鱷魚口中救出，但女子雙臂仍遭受「極其恐怖」的撕裂傷，送醫後宣告不治。佛州魚類和野生動物保護委員會（FWC）隨後在現場捕獲了一條13英尺（約4公尺）及一條12英尺（約3.6公尺）的巨鱷，目前正著手調查是哪一條行兇。

在此之前24小時，馬里恩郡（Marion County）也發生一起意外，一名男童與父親在岸邊釣魚時，右手遭一條長達8.7英尺的鱷魚咬傷送醫，該鱷魚事後已被捕獲並實施安樂死。而在6月21日，同樣在馬里恩郡的彩虹河（Rainbow River）亦有一名浮潛遊客被鱷魚咬傷。

儘管佛州境內估計有高達130萬條短吻鱷，但FWC強調，鱷魚主動傷人的事件其實相當罕見，佛州平均每年僅發生約8起無故襲擊事件。根據佛羅里達大學的研究指出，絕大多數的致命攻擊，都與人類「刻意進入已知有鱷魚棲息的水域」等高風險行為有關。專家呼籲，民眾在鱷魚棲息地進行戶外活動時，應保持警覺並減少冒險行為，以保障自身與野生動物的安全。