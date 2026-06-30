印度坦米爾那都邦抗熱浪 未來採購公車全配冷氣

歐洲熱浪對民生的影響引發關注，常年高溫的印度也需面對同樣問題。坦米爾那都邦（Tamil Nadu）未來採購公車時，將只購買配備冷氣的巴士。

今日印度（India Today）今天報導，坦米爾那都邦交通部長帕蒂班（Vijay Tamilan Parthiban）參加一項執政黨舉辦的活動時宣布，首席部長維傑（JosephVijay）希望民眾更常搭乘大眾運輸系統，也希望大家坐公車時能更舒適，因此坦米爾那都政府未來將只採購有冷氣的公車。

帕蒂班表示，由於維傑曾多次表示，坦米爾那都邦內各個地方，不論地理位置多偏遠，都要用公車網絡串連，所以每輛公車都應有完善的設施，好讓大家都能搭乘舒適，且維傑才剛試坐政府採購的新公車，就提出希望未來每輛公車都能配備冷氣的想法。

報導指出，維傑才剛參加坦米爾那都300輛新公車的發車儀式，新的巴士斥資12.721億盧比（約新台幣4.3億元）採購，其中164輛是柴油公車，另136輛是壓縮天然氣（CNG）巴士。

這些車輛目前已開始於科亞姆貝杜（Koyambedu）、基蘭巴卡姆（Kilambakkam）等交通樞紐地運行，讓當地交通串連更加順暢，民眾候車時間也能更為縮短。

坦米爾那都目前的執政黨坦米爾那都邦勝利盟（Tamilaga Vettri Kazhagam）希望透過公車採購案，讓當地現有的公共交通網絡和設施更為現代化，並改善坦米爾那都各地交通的連結。