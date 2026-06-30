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摩納哥首起蓄意爆炸！烏克蘭億萬富豪命危、妻疑斷腿 現場濺血照曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
摩納哥29日晚間驚傳蓄意爆炸，造成3人重傷。多家外媒指出，傷者是烏克蘭億萬富豪葉爾莫拉耶夫（如圖）一家三口。圖/擷自@sentdefender在X的照片
摩納哥29日晚間驚傳蓄意爆炸，造成3人重傷。多家外媒指出，傷者是烏克蘭億萬富豪葉爾莫拉耶夫（如圖）一家三口。圖/擷自@sentdefender在X的照片

每日郵報報導，摩納哥29日晚間驚傳爆炸事件，一名男子將裝有螺栓與彈片的背包放在豪宅大樓入口，引爆後逃逸法國，造成3人重傷。多家外媒指出，傷者是烏克蘭億萬富豪葉爾莫拉耶夫一家三口，葉爾莫拉耶夫命危，妻子安娜疑似失去雙腳。案發的豪宅大門入口血跡斑斑，震驚向來以治安良好聞名的摩納哥。

這起爆炸發生於當地時間29日晚間9時前不久，地點位於法國邊境附近、路易弗羅拉神父街（Rue Révérend Père Louis Frolla）的豪華住宅「太陽宮」（Sun's Palace）。現場照片顯示，大樓入口血跡斑斑，爆炸威力也震碎附近窗戶，另有4人因驚嚇與玻璃割傷接受治療。

根據報導，嫌疑人事發前不久將一只背包放在大樓入口，包內疑似裝有螺帽、螺栓與彈片，隨後引爆。法國費加洛報（Le Figaro）指出，監視器畫面拍到一名男子在爆炸前把袋子放在大樓入口，網路流傳影片也疑似顯示他事後逃離現場；警方已展開追緝。

美聯社引述法國電視台BFM與烏克蘭真理報指出，傷者之一是烏克蘭建築業大亨葉爾莫拉耶夫（Vadym Iermolaiev），他因與俄羅斯有關聯，已在2023年遭烏克蘭制裁。

另2名傷者分別是一名50多歲或60多歲烏克蘭女性，以及一名13歲兒童，據信是葉爾莫拉耶夫的妻子安娜（Anna）與兩人4名子女之一。目擊者稱，女子爆炸後疑似失去雙腳，癱倒在地、渾身是血；孩童也滿身是血躺在地上，旁人試圖上前協助。每日郵報稱為男孩，烏克蘭獨立報則稱是一名女童。

摩納哥國務大臣米爾曼（Christophe Mirmand）稍早表示，這起事件看似是一起「攻擊」，但後來改口稱為「蓄意爆炸」。他表示，警方正在蒐集證據，「據我所知，這是摩納哥史上首次發生此類行為。」

葉爾莫拉耶夫是烏克蘭知名富豪之一，在烏克蘭中部第聶伯羅（Dnipro）從事房地產開發致富，並在蘇聯解體後創立阿列夫集團（Alef Group），事業版圖也曾涉及克里米亞的葡萄酒與烈酒生產。他在俄烏戰爭最新一輪戰事爆發後離開烏克蘭。

葉爾莫拉耶夫2019年取得賽普勒斯國籍，烏克蘭則在2023年12月對他實施制裁，包括資產限制。他與許多蘇聯解體後致富的寡頭一樣，曾面臨洗錢等犯罪指控，但他否認。

安娜是一名牙醫，也從事慈善工作。近年來，一家人在蒙地卡羅過著奢華生活，行事高調。

葉爾莫拉耶夫以將掛有烏克蘭車牌的賓利停在蒙地卡羅賭場廣場外而聞名，也擁有懸掛烏克蘭國旗的超級遊艇，並在鄰近的聖讓卡普費拉（Saint-Jean-Cap-Ferrat）擁有一棟戒備森嚴的別墅。

摩納哥是法國蔚藍海岸上全球知名的避稅天堂，富裕居民眾多，長年以低犯罪率自豪，吸引各國富商與名人定居。不過，該國近年也爆出多起貪腐與洗錢醜聞，其中涉及黑幫式犯罪集團，包括來自烏克蘭的團體。摩納哥雖是獨立國家，但防務主要由法國負責。

摩納哥豪華住宅區「太陽宮」29日晚間驚傳蓄意爆炸，造成3人重傷。路透
摩納哥豪華住宅區「太陽宮」29日晚間驚傳蓄意爆炸，造成3人重傷。路透

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