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雨燕天文台恐墜地球 NASA用Katalyst機器人啟動史上罕見救援行動
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天將利用救援機器人，展開搶救「雨燕天文台」的任務，儘管成功機率不高，但若任務成功，其他人造衛星也有望「重獲新生」。
法新社報導，2004年發射的雨燕天文台（Swift Observatory）是一顆專門用於觀測「伽瑪射線爆」的天文衛星，目前正朝地球的方向墜落，若不加以介入，預計很快將在大氣層中燒毀。
雨燕天文台最初造價高達2.5億美元（約新台幣79億元），儘管已服役多年，但由於它反應快速，科學界仍有極高使用需求，因此NASA預計將斥資3000萬美元（約新台幣9.4億元）嘗試這項耗時數個月的救援任務。
NASA將採用新創公司Katalyst打造的救援機器人，搭載在名為「飛馬座」（Pegasus）的小型火箭上，預計台灣時間30日晚間6時23分從太平洋一座環礁升空。
值得注意的是，這枚火箭不是從發射台升空，而是由一架噴射機釋放升空。
NASA天文物理學家卡布托（Regina Caputo）接受法新社訪問時笑說：「這次任務的一切都太瘋狂了。」
救援機器人抵達目標附近的軌道後，必須在太空中找到雨燕天文台，接著讓機器人在附近機動調整，以3支機械手臂牢牢將其抓穩後，耗時至少1個月，設法將雨燕天文台拖曳至穩定軌道，透過將它的高度往上移動約300公里，以避免墜入大氣層。
卡布托說，這次任務成功與失敗的機會大概是一半一半。不過，NASA和Katalyst都認為，這項任務有望為太空船管理開創新的可能性，值得放手一搏。
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