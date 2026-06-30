多倫多同志大遊行、卡尼首度以總理身分同行 台灣再次展現平權價值

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行（Pride Toronto）28日下午盛大舉行，多倫多市中心化身彩虹海洋；加拿大總理卡尼（Mark Carney）首度以總理身分同行，台灣隊Taiwan With Pride再次成為耀眼焦點。

Taiwan With Pride團隊今年再度以逾百人規模熱力出擊，大家手持台加國旗和各式彩虹標語，活力滿點地迎向熱情歡呼的圍觀群眾。駐多倫多辦事處長梁毅鵬也全程參與遊行。

連續4年籌組Taiwan With Pride團隊的非營利組織「寬容自信台灣協會」（Taiwan With PrideAssociation）成員蘇友晟向中央社說：「梁處長跟我們走完全部遊行路線，一路高舉國旗，沿途還和很多人互動，真的很感動。」

梁毅鵬說，許多年輕朋友以自己國家為榮，全心全意在國際上為台灣發聲，他也以實際行動全程陪伴支持；「目睹他們冒著酷暑，沿途向夾道歡迎群眾不斷熱情揮舞國旗，分享台灣社會對他們的理解與支持，我幾度難掩盈眶熱淚。」

台灣團隊集合出發前，梁毅鵬為大家打氣加油，並感謝「寬容自信台灣協會」邀集志同道合朋友，一起勇敢爭取自我表達的自由及人人生而平等的權利，自信驕傲地與世人分享台灣的開明、溫暖、多元文化與人權價值。

FIFA世界盃足球賽正在加拿大火熱開踢，多倫多街頭充滿運動熱情，恰好與一年一度的彩虹驕傲月（Pride Month）匯聚在同一時空。

「寬容自信台灣協會」表示，今年尤其希望藉由賽事帶動正面能量，結合LGBTQ+社群追求自我實現的勇氣，向大眾傳遞積極健康生活態度；「無論是運動場上拚搏，還是在平權道路上發聲，我們追求的都是同樣尊重生命、擁抱多元的價值觀。」

該組織強調，Taiwan With Pride是台灣在國際社會展現平權價值的窗口，「多年來，我們堅持不懈，透過每屆遊行，讓國際社會看見台灣在LGBTQ+權益保障上的突破與包容力，這不僅是台灣社會進步的具體實踐，更是展現台灣價值--自由、友善與堅韌的重要時刻。」

總理卡尼今年首次以總理身分參加多倫多同志大遊行，途中還慫恿手持水槍的參與者朝他噴水，他全身濕透後佯裝受傷後退，過程逸趣橫生。多倫多市長鄒至蕙身披彩虹羽毛圍巾，與卡尼同行，她說：「我們將繼續慶祝我們的多元化。無論你是誰，你愛誰，你來自哪裡，你都屬於這裡。」

近年由於「多元、公平和包容」措施（DEI）遭受抵制，企業贊助商紛紛撤資，導致多倫多這項號稱全球第二大、加拿大第一大的同志節慶，持續面臨資金短缺困境。 加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行（Pride Toronto），多倫多市中心化身彩虹海洋。 路透

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行，加拿大總理卡尼（Mark Carney）首度以總理身分同行。 路透

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行，加拿大總理卡尼（Mark Carney）首度以總理身分同行。 路透

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行，加拿大總理卡尼（Mark Carney）首度以總理身分同行。 美聯社

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行。 歐新社

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行。 歐新社

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行。 歐新社

加拿大規模最大的年度LGBTQ+慶典多倫多同志大遊行。 美聯社